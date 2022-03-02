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  4. Köpeği motora bağlayıp sürükledi, savunması şoke etti: Spor yaptırıyorum, yasak mı?

Köpeği motora bağlayıp sürükledi, savunması şoke etti: Spor yaptırıyorum, yasak mı?

02.03.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de yasak ırk olan köpeğini elektrikli motosikletine iple bağlayıp sürükleyen sürücü, akan trafikte tehlikeye yol açtı. Kendisini görüntüleyen gazetecinin kamerasına tokat atan sürücü, "Köpeğe spor yaptırıyorum. Spor yaptırmak yasak mı" diyerek kendisini savundu.

Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarında meydana gelen olayda; elektrikli motoruna yasak ırk köpeği iple bağlayan sorumsuz sürücü, akan trafiğe çıkarak köpekle beraber seyir etmeye başladı.

"SPOR YAPTIRMAK YASAK MI?"

Birçok kişinin tepki gösterdiği ve zaman zaman hızlanarak köpeği peşinden koşturan sürücü, kayıt altına alındığını fark edince ışıklarda bekleyen aracın yanına yanaştı. Burada hakaretler ederek kendisini tanıtan gazetecinin köpeği neden o şekilde götürüyorsunuz? sorusuna motosikletli sürücü, “Spor yaptırıyorum. Spor yaptırmak yasak mı?” diyerek ilginç bir savunma yaptı.

"KAMERAYI YOK ET"

Yaptığının yanlış olduğunu anlatmaya çalışan gazeteciye karşı saldırgan tavrını sürdüren sürücü, "Ne saçmalıyorsun. Köpeği var mı da konuşuyorsun" sözleriyle hem kendisini haklı çıkarmaya çalıştı, hem de tutumunu daha da sertleştirerek "Kamerayı yok et" diyerek, gazetecinin elindeki kamerayı tokatladı. Hakaretlerini sürdürmeye devam eden sürücü, daha sonra iple bağlayıp sürüklediği köpeğiyle trafikte ilerlemeye devam etti.

(İHA)

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Denizli
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