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Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 19:36 | Son Güncelleme

 ORDU’nun Ünye ilçesinde başı boş bir köpeğin saldırısına uğrayan Tuana Kartal (10) yaralandı.  Olay, öğlen saatlerinde Ünye ilçesi Tozkoparan Mahallesi’nde meydana geldi.

Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA) - ORDU’nun Ünye ilçesinde başı boş bir köpeğin saldırısına uğrayan Tuana Kartal (10) yaralandı.
Olay, öğlen saatlerinde Ünye ilçesi Tozkoparan Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin önünde oynayan Tuana Kartal, başı boş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Küçük kızın çığlıklarını duyan babası Yaşar Kartal evden koşarak köpeğe müdahale etti. Olayda bacağı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tuana Kartal, Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tuana, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Yaşar Kartal, kızını köpekten zor kurtardığını belirterek, “Baktım çocuğu bayağı ısırmış. 7-8 yerinden ısırmış. Ayaklarını parçalamış. Gerçekten yetişmeseydim bugün çocuğum ölmüştü. Bu bölgeye zaman zaman bazı insanlar köpek bırakıp gidiyorlar. Bu zamana kadar böyle bir ısırma olayı olmuyordu ancak bugün başımıza gelenler çok acı bir durum. Ben bu konuda yetkililerin önlem almasını istiyorum. Benim çocuğum ölebilirdi" dedi.

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Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

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