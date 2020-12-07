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  4. Köpeğini kurtarmak için 158 kiloluk ayıya saldırdı

Köpeğini kurtarmak için 158 kiloluk ayıya saldırdı

07.12.2020 14:01 | Son Güncelleme:
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Köpeğini kurtarmak için 158 kiloluk ayıya saldırdı

ABD’de bir adam, köpeğinin hayatını kurtarmak için 158 kilo ağırlığında bir ayıyla mücadele etti.

Kaleb Benham, bahçeden gelen tuhaf sesleri duyduğunda California’daki evindeydi. Gelen seslerin ne olduğunu anlamak üzere dışarı çıktığında Buddy adlı pitbull cinsi köpeğin, bir bozayı tarafından sürüklendiğini gördü.

Olayla ilgili CBS’e konuşan Kaleb “Bir hırlama duydum ve aşağı baktığımda ayının köpeği sürüklediğini gördüm, köpeğin kafası ayının ağzındaydı. Aklımdan geçen tek şey onu kurtarmam gerektiğiydi. Aşağıya ve ayıya doğru koştum, onu yere devirdim ve boynundan yakaladım. Gidene kadar yüzüne ve gözlerine vurdum” dedi.

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Köpeği Buddy’i ayıdan uzaklaştırmayı başaran Kaleb yardım aramaya başladığını, ancak aradığı ilk veteriner Şükran Günü nedeniyle kapalı olduğunu söyleyerek “Düşündüğüm ilk şey onu kaybedeceğim oldu” dedi.

Neyse ki Kaleb açık bir hayvan hastanesi bulmayı başardı ve Buddy hemen ameliyata alındı. Ancak Kaleb ayının Buddy için tekrar geleceğinden endişe duyduğunu söyleyerek “Üç buçuk saat boyunca pencerenin önünden ayrılmadım. Ayı saldırıp yiyecek bulmuştu, ama yiyeceği ondan geri alındı ve ayı kendisinden alınanları geri isteyecekmiş gibi hissediyorum” dedi.

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Bazı insanlar Kaleb’ın bir ayıya saldırarak akılsızlık ettiğini düşünse de, o aklına başka bir ihtimalin gelmediğini söyleyerek “Eğer çocuğunuzu görseydiniz ne yapardınız? O benim çocuğum gibi, onun için ölebilirim” dedi.

Olayın ardından Kaleb’ın kız kardeşi Katelyn, hastane masraflarına destek olmak amacıyla GoFundMe üzerinden bir bağış kampanyası başlattı.

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