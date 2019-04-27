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Köpekle kavga eden kadına tepki yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 23:58 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir evin bahçesindeki kulübede bağlı köpeğe taş atıp, "Gebertirim" diye bağıran kadına sosyal medyada tepki yağdı.Kadirli ilçesi Savrun Mahallesi’nde bir evin bahçesindeki kulübede bağlı olan köpeğe bir kadın tarafından şiddet uygulanmasına dair görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir evin bahçesindeki kulübede bağlı köpeğe taş atıp, "Gebertirim" diye bağıran kadına sosyal medyada tepki yağdı.
Kadirli ilçesi Savrun Mahallesi’nde bir evin bahçesindeki kulübede bağlı olan köpeğe bir kadın tarafından şiddet uygulanmasına dair görüntülere sosyal medyada tepki yağdı. İsmi öğrenilemeyen kadın, görüntülerde köpeğin bulunduğu kulübenin yanında çevre düzenlemesi yaparken önce köpeğe bağırıyor, ardından da yerden aldığı taşları köpeğe fırlatıyor. Eliyle köpeği tehdit eden kadın, "Gebertirim" diye de bağırıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşım sitelerine yüklenen görüntüye tepki yağdı.

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