Köpekler çocukları neden ısırır? İşte çocuklara en çok saldıran köpek cinsleri

KÖPEKLER ÇOCUKLARI YETİŞKİNLERDEN DAHA FAZLA ISIRIRLAR

Köpekler, çocukları yetişkinlerden daha fazla ısırma eğilimindedir çünkü; çocuklar göz seviyesindedir ve bu hayvan tarafından bir tehdit olarak algılanır. Bu yüzden bir çocuğun kafasından ya da boynundan ısırılma olasılığı daha fazladır. Saldıran köpek kolayca çocuğun yüzüne ulaşabilir. Bir yetişkinin bacağında meydana gelen ısırık, bir çocuğun boynu veya kafasında ölümcül olabilir.

Gazeteci M. Yaşar Durukan, köpeklerle ilgili uyulması gereken kuralları ve alınacak önlemleri şöyle sıralıyor:

EN TEHLİKELİ CİNSLER



Köpeğiniz henüz hiç kimseyi ısırmamışsa bu ısırmayacağı anlamına gelmez. Pit Bull, Terrier, Alman Çoban Köpeği, Rottweiler, Sibirya Kurdu, Alaska Malamudu ve kurt köpeklerinin çocuklara saldırma olasılıkları çok yüksektir. Çin Aslanı ve Collie gibi ırklardan da çocuğunuzu sakının.

KÖPEK ALMAK İÇİN UYGUN ZAMAN



İki yaşından küçük bir çocuğunuz varsa veya bir bebek bekliyorsanız, bir köpek almak için doğru bir zamanda değilsiniz.

Bir bebeği veya yürümeye başlayan çocuğu köpekle, ailenin evcil hayvanıyla yalnız bırakmayın.