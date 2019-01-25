Köpekler çocukları neden ısırır? İşte çocuklara en çok saldıran köpek cinsleri

KÖPEKLER ÇOCUKLARI YETİŞKİNLERDEN DAHA FAZLA ISIRIRLAR
Köpekler, çocukları yetişkinlerden daha fazla ısırma eğilimindedir çünkü; çocuklar göz seviyesindedir ve bu hayvan tarafından bir tehdit olarak algılanır. Bu yüzden bir çocuğun kafasından ya da boynundan ısırılma olasılığı daha fazladır. Saldıran köpek kolayca çocuğun yüzüne ulaşabilir. Bir yetişkinin bacağında meydana gelen ısırık, bir çocuğun boynu veya kafasında ölümcül olabilir.
Gazeteci M. Yaşar Durukan, köpeklerle ilgili uyulması gereken kuralları ve alınacak önlemleri şöyle sıralıyor:
EN TEHLİKELİ CİNSLER
Köpeğiniz henüz hiç kimseyi ısırmamışsa bu ısırmayacağı anlamına gelmez. Pit Bull, Terrier, Alman Çoban Köpeği, Rottweiler, Sibirya Kurdu, Alaska Malamudu ve kurt köpeklerinin çocuklara saldırma olasılıkları çok yüksektir. Çin Aslanı ve Collie gibi ırklardan da çocuğunuzu sakının.
KÖPEK ALMAK İÇİN UYGUN ZAMAN
İki yaşından küçük bir çocuğunuz varsa veya bir bebek bekliyorsanız, bir köpek almak için doğru bir zamanda değilsiniz.
Bir bebeği veya yürümeye başlayan çocuğu köpekle, ailenin evcil hayvanıyla yalnız bırakmayın.
Köpeğinizin mama kabını çocuğunuzun ulaşamayacağı yerde tutun.
Köpeğinizin çevresinde olan küçük çocukları daima gözetleyin.
Bebeğiniz ya da çocuğunuz beşiğinin dışındayken hayvanınızın evde serbestçe dolaşmasına asla izin vermeyin.
Köpeğinizin kısırlaştırılması onun saldırganlık duygularını azaltır.
ÇOCUĞUNUZA BUNLARI ÖĞRETMELİSİNİZ?
Köpeğinize sürpriz yapmayın.
Yabancı bir köpeğin avlusuna asla girmeyin.
Bir köpeği sevmek için elinizi kafesine sokmayın.
Köpekleri asla kızdırmayın veya taciz etmeyin.
Hiçbir zaman bir oyuncağı, kemiği köpekten almaya çalışmayın.
Bir köpek yemek yiyorken veya uyurken asla rahatsız edilmemelidir.
Bir anne köpekle yavrularını asla rahatsız etmeyin.
KÖPEĞİN GÖZLERİNE BAKMAYIN
Bir köpeği sevmeden önce daima sahibinden izin alın.
Yabancı köpeklerden koşarak uzaklaşmayın.
Yabancı bir köpekle karşı karşıya kalırsanız sakin olun.
Köpeğin gözlerine bakmayın ya da kaçmayın.
Yere düşerseniz elleriniz ve kollarınızla yüzünüz ve boynunuzu koruyun.
KÖPEK VE KEDİ ISIRIRSA NE YAPILMALI?
Çocuğunuz ısırılırsa, acil servise başvurun. Kuduz, tüm insanların korunması gereken viral bir enfeksiyondur. Hemen hemen her memeli hayvan (köpekler, kediler, inekler, atlar, rakunlar) tükürük yoluyla insanlara kuduz bulaştırabilir. Sizi ısıran bir köpeğin kuduz olup olmadığı bilinmiyorsa kuduz semptomları ve bulguları gelişmediğinden emin olmak için köpek 10 gün karantinaya alınmalı. Eğer kaçar veya karantinaya alınamazsa, çocuğunuz derhal bir kuduz aşısı serisine başlamalı.
KAFESE PARMAĞINI SOKMAMALI
Papağan vb kafes hayvanları besliyorsanız, çocuğunuz kafese parmağını sokmamalı. Gagaları çok güçlü olan bu hayvanlar çocuğunuzun parmağına ciddi zarar verebilir.
KANALİZASYONDAN FARE GELEBİLİR
Eviniz zemin kattaysa kanalizasyondan fare gelebilir. Klozeti kapalı tutmalı, su giderlerini sıkıca kapatmalısınız.
PENCEREDEN YILAN GİREBİLİR
Eviniz doğal bir ortamdaysa açık pencereden girecek bir yılan, akrep çocuğunuza zarar verebilir. Hayvanların evinize girişini engellemek için pencerenize elek taktırabilirsiniz.
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