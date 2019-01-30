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Köpekler üşümesin diye örtülen battaniyeleri çalmaya çalıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 17:24 | Son Güncelleme

Denizli’de sokak köpeklerinin üşümemesi için dükkan önüne koyulan battaniye ve polarların kimliği belirsiz kişilerce köpeklerin altından tekme atarak alındığı iddia edildi.

Denizli’de sokak köpeklerinin üşümemesi için dükkan önüne koyulan battaniye ve polarların kimliği belirsiz kişilerce köpeklerin altından tekme atarak alındığı iddia edildi. Duyarlı vatandaşlar köpeklerin önüne, “Şiddet gördüler, dikkat ısırabilirler” yazılı not bıraktı.
Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde iş yeni bulunan bazı esnaflar, kış günlerinde olumsuz hava şartlarında sokak hayvanlarının yanında oldu. Köpekler için dükkanlarının önüne battaniye ve polar seren ara ara köpekleri üzerini örten vatandaşlar, köpeklerin besin ihtiyaçlarını da karşılamak için kaplara mama koydu.
Olumsuz hava şartlarında ısınabilecek yer arayan sokak köpekleri dükkanların önünde kendileri için hazırlanan yerde uyurken, bazı kişilerin de köpekler için konulan battaniyeleri geceleri çalmaya çalıştığı öne sürüldü. İddiaya göre, gece esnafların dükkanlarını kapatıp evlerine gittikten sonra bazı kişiler gelip köpeklere tekme atarak üzerindeki ve altındaki örtüleri almaya çalıştı. Duyarlı vatandaşlar ise köpeklerin bulunduğu alanın önüne, “Şiddet gördüler, dikkat ısırabilirler” yazılı not bıraktı.
Cadde üzerinde esnaflık yapan ve köpekler için dükkanından battaniye koyan Ahu Akın, insanlık görevlerini yaptıklarını belirterek, “Aslında çokta tuhaf, anormal ve olmadık birşey yapmıyoruz. Biz biraz vicdanlıyız, onları kendimiz gibi düşünüyoruz. Onlar konuşamadıkları için, ifade edemedikleri için duygularını, biz onların yerine tercüman oluyoruz. Biz kaybolan vicdanların çıkmasını istiyoruz. Çıksın ki hiçbir canlı acı çekmesin, çünkü siz üşüyorsunuz, biz üşüyoruz, onlar üşüyor. Görevimizi yapıyoruz. İnsanlar memnun. Eleştirenlerde var ama her zaman eleştiriye de açık olmak gerekiyor diye düşünüyorum” dedi.

“Yüzüme ‘benim üstümü ört’ der gibi bakıyorlar”
Cadde de en erken iş yerinin kendisinin açtığını ve sabahları geldiğinde üşüyen köpeklerin üzerini örttüğünü aktaran eczacı Sezer Bildircin, “Geldiğimde bunlar burada yatıyor oluyor zaten, gece üstlerini örten olmadığı için sabah üstleri açık oluyor. Zaten bakıyorlar yüzüme ‘benim üstümü ört’ der gibi onların üstünü örtüyorum, sonra işime devam ediyorum. Sabah buraları düzenliyorum onlarla beraber. Gün içinde zaten onlar kalkıyor biz örtüyoruz, onlar kalkıyor biz örtüyoruz gibi devam ediyor. Mamalarını zaten burada sürekli bulunduruyoruz, elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Tekmelendiler, artık çok korkuyorlar”
Kimliği belirsiz kişilerin geceleri gelip köpeklerin üzerinden polar ve battaniyeleri almaya çalıştığını öne süren Bildircin, köpeklerin tekmelendiğini de belirterek, “Bunlarda zaten bazıları geceleri gelip altlarından polarları almaya çalıştığı için biraz korkuyor; uykulu halinde bir anda altlarındaki polarları almaya çalıştığı zaman. Bir kaç kere tekmelendiğinde zarar gördüler, o yüzden birileri ellemeye çalıştığında biraz tepki veriyorlar, korktukları için. Bizde artık geri kalanını elimizden geldiğinde yardımda bulunmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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