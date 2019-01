Köpekler üşümesin diye örtülen battaniyeleri çalmaya çalıştılar

Denizli’de sokak köpeklerinin üşümemesi için dükkan önüne koyulan battaniye ve polarların kimliği belirsiz kişilerce köpeklerin altından tekme atarak alındığı iddia edildi. Duyarlı vatandaşlar köpeklerin önüne, “Şiddet gördüler, dikkat ısırabilirler” yazılı not bıraktı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde iş yeni bulunan bazı esnaflar, kış günlerinde olumsuz hava şartlarında sokak hayvanlarının yanında oldu. Köpekler için dükkanlarının önüne battaniye ve polar seren ara ara köpekleri üzerini örten vatandaşlar, köpeklerin besin ihtiyaçlarını da karşılamak için kaplara mama koydu.

Olumsuz hava şartlarında ısınabilecek yer arayan sokak köpekleri dükkanların önünde kendileri için hazırlanan yerde uyurken, bazı kişilerin de köpekler için konulan battaniyeleri geceleri çalmaya çalıştığı öne sürüldü. İddiaya göre, gece esnafların dükkanlarını kapatıp evlerine gittikten sonra bazı kişiler gelip köpeklere tekme atarak üzerindeki ve altındaki örtüleri almaya çalıştı. Duyarlı vatandaşlar ise köpeklerin bulunduğu alanın önüne, “Şiddet gördüler, dikkat ısırabilirler” yazılı not bıraktı.

Cadde üzerinde esnaflık yapan ve köpekler için dükkanından battaniye koyan Ahu Akın, insanlık görevlerini yaptıklarını belirterek, “Aslında çokta tuhaf, anormal ve olmadık birşey yapmıyoruz. Biz biraz vicdanlıyız, onları kendimiz gibi düşünüyoruz. Onlar konuşamadıkları için, ifade edemedikleri için duygularını, biz onların yerine tercüman oluyoruz. Biz kaybolan vicdanların çıkmasını istiyoruz. Çıksın ki hiçbir canlı acı çekmesin, çünkü siz üşüyorsunuz, biz üşüyoruz, onlar üşüyor. Görevimizi yapıyoruz. İnsanlar memnun. Eleştirenlerde var ama her zaman eleştiriye de açık olmak gerekiyor diye düşünüyorum” dedi.