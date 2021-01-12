Köpeklerin ruh halini havlamalarından anlayan tasma!

Güney Kore'de girişimci bir firma, ses tanıma teknolojisi sayesinde köpeklerin havlamalarından 5 duyguyu tespit edebilen ve yapay zeka destekli bir tasma geliştirdi.

Petpuls adlı firmanın geliştirdiği bu tasmaya ilaveten kullanıma sunulan bir akıllı telefon uygulamasıyla köpeklerin mutlu mu, rahat mı, gergin mi, kızgın mı yoksa üzgün mü olduğu anlaşılabiliyor. Tasma aynı zamanda köpeğin fiziksel aktivitelerini ve dinlendiği sürelerin de takibini yapıyor.

Reuters ajansına konuşan firma yetkilisi Andrew Gil, "Bu aygıt köpeklerin sesini duyurmasına yardımcı oluyor, böylelikle insanlar ne demek istediklerini anlayabiliyor" dedi.

Köpeklerin duygularını analiz etmek adına 2017'de farklı havlama sesleri kaydetmeye başlayan firma, 3 yıllık çalışmanın sonunda 50 köpek cinsinden topladığı 10 binden fazla havlama sesinden oluşan bir veri tabanı oluşturmayı başardı.

Firmanın tanıtımına göre yapay zeka destekli ses tanıma teknolojisi kullanımı açısından türünün ilk örneği olan bu tasmalar, Güney Kore Ulusal Üniversitesi tarafından da test edildi ve duygu tanımada yüzde 90 doğruluk oranı saptandı.