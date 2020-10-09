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Köpekten kaçmak isterken canından oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 19:24 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde köpekten korkarak kaçarken duble yola çıkan 13 yaşındaki çocuğa araba çarptı.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde köpekten korkarak kaçarken duble yola çıkan 13 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde Kaynarca-Karasu duble yolu Küçükkaynarca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yol üzerindeki bir çiftlikte oyun oynayan 13 yaşındaki Yusuf Cihan karşısına çıkan köpekten korkup kaçmaya başladı. Köpeğin peşinden geldiğini fark eden çocuk panikle araçların süratli şekilde geçtiği duble yola fırladı. Yolda refüj bölümüne geçmeye çalışan Cihan’a Kaynarca istikametinden Karasu istikametine gitmekte olan A.G. idaresindeki 81 AAS 910 plakalı Lada marka otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan çocuk kanlar içinde kalırken otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki bir kişi ise hafif yaralandı.

Otomobil sürücüsü araçtan inip durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahale sonrasında çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. 13 yaşındaki Cihan’ın cansız bedeni savcı incelemesi sonrası cenaze aracıyla Kaynarca Devlet Hastanesi Morgu’na götürüldü. Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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