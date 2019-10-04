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Köpekten kaçtığı ağaçta 2 gün mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 12:00 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, kendisini kovalayan köpekten kaçarken ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Köpekten kaçtığı ağaçta 2 gün mahsur kaldı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, kendisini kovalayan köpekten kaçarken ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Cevdetpaşa Mahallesi’nde, sokak köpeğinin kovaladığı kedi, kaçmak için yol kenarında bulunan evin bahçesindeki ağaca tırmandı. Kedinin 2 gündür ağaçtan inemediğini fark eden ev sahibi Rüstem Beştepe, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle ağaca çıkarak, kediyi bulunduğu yerden kurtardı. İtfaiyecinin yere bıraktığı kedi koşarak gözden kaybolurken, kurtarmayı izleyen mahalleli ise itfaiyecilere teşekkür etti.

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Köpekten kaçtığı ağaçta 2 gün mahsur kaldıKöpekten kaçtığı ağaçta 2 gün mahsur kaldıKöpekten kaçtığı ağaçta 2 gün mahsur kaldıKöpekten kaçtığı ağaçta 2 gün mahsur kaldı

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