HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. Kopenhag-Trabzonspor maçına doğru

Kopenhag-Trabzonspor maçına doğru

15.08.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: - "Avrupa’da oynanan her maçın zorlukları fazladır. Biz zihinsel ve fiziksel olarak buna her şekilde hazırız" - Trabzonsporlu futbolcu Andreas Cornelius: - "2 maçı da kazanmak istiyoruz. Zor bir maç olacak ancak kazanabiliriz"

KOPENHAG (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçında yarın Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olacak Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor’un Şampiyonalar Ligi gruplarında olması için tüm hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Abdullah Avcı, takımın Danimarkalı oyuncularından Andreas Cornelius ile maçın oynanacağı Parken Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kopenhag takımına ilişkin bilgiler paylaşan Avcı, “Önemli bir kültüre, Avrupa ve Şampiyonalar Ligi kültürüne sahip bir takımla oynayacağız. 22 senedir aralıksız Şampiyonalar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarını oynayan, çok önemli deneyime, geçmişe, tarihe sahip bir kulüple karşılaşacağız.Danimarka liginde 14 şampiyonluğu, 8 tane de kupası var. Uzun süre bundan evvelki hocalarıyla 4-4-2 dizilimiyle oynamışlardı. Son 1.5 senedir 4-3-3 formasyonuna geçtiler. Topa sahip olmayı öne çıkardılar. Genç, 24 yaş ortalaması olan bir takım. Yüksek şiddette baskı yapabiliyorlar. Duran topları kullanabiliyorlar ve etkili olabiliyorlar. Seyirci atmosferi son derece etkili.” ifadelerini kullandı.

Avcı, Kopenhag’ın güçlü ve güçsüz yönlerini analiz ettiklerini, bunun üzerine çalıştıklarını ve Trabzonspor’un uzun süreden sonra Şampiyonlar Ligi gruplarında olabilmesi için, hem Trabzon adına hem de Türkiye adına tüm hazırlıkları yaptıklarını kaydetti.

- "Zihinsel ve fiziksel olarak hazırız"

Trabzonspor’un başında 21 ayı geride bıraktığını aktaran Avcı, “Sürecimiz devamlı üstüne koyarak gidiyor. Bu sene lige başlarken de geçen senenin şampiyona olarak, süper kupayı alarak ve son 3 resmi karşılaşmasına gol yemeden giden ve özgüveni olan bir takımız. Avrupa’da oynanan her maçın zorlukları fazladır. Biz zihinsel ve fiziksel olarak buna her şekilde hazırız. Umarım ülke ve Trabzonspor futbolu adına, uzun aradan sonra Şampiyonalar Ligi'nin müziğini tekrar Trabzon’da dinletmek adına bunu burada gerçekleştirmek istiyoruz.” diye konuştu.

Eski takımı Kopenhag’a karşı oynamanın özel olduğunu belirten Andreas Cornelius ise, “Kopenhag bu sene lige kötü başlangıç yaptı. 2 maçı da kazanmak istiyoruz. Zor bir maç olacak ancak kazanabiliriz.” dedi.

- Trabzonspor maçın son hazırlıklarını tamamladı

Bu arada Trabzonspor, maçın oynanacağı Parker Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla son hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular idman, koşu ve pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Trabzonspor'la Kopenhag arasında Parken Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma yarın TSİ. 22.00'de başlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk kökenli milletler Macaristan'daki "Büyük Kurultay"da bir araya geldiTürk kökenli milletler Macaristan'daki "Büyük Kurultay"da bir araya geldi
Korkunç olay: Patoz makinesinin içine düştü, feci şekilde can verdi!Korkunç olay: Patoz makinesinin içine düştü, feci şekilde can verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
Kopenhag Andreas Cornelius

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Fiyatlar yüzde 5 düştü…

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Fiyatlar yüzde 5 düştü…

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi tüm dünyayı şaşkına çevirecek

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi tüm dünyayı şaşkına çevirecek

Son seçim anketinden ses getirecek sonuçlar!

Son seçim anketinden ses getirecek sonuçlar!

Bölgede tansiyon yükseldi! Savaş uçakları ve gemiler gönderildi, ordu alarma geçti

Bölgede tansiyon yükseldi! Savaş uçakları ve gemiler gönderildi, ordu alarma geçti

Türkiye bu olayı konuşuyor! Son görüntüsü ortaya çıktı

Türkiye bu olayı konuşuyor! Son görüntüsü ortaya çıktı

Ankara'da iğrenç olay! Kadınları taciz etti, tepki gösterene ise...

Ankara'da iğrenç olay! Kadınları taciz etti, tepki gösterene ise...

İlginizi Çekebilir

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz göğüs ve kalça estetiği...”

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz göğüs ve kalça estetiği...”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Bikinili paylaşımı olay oldu! Yorumlar peşi sıra geldi

Bikinili paylaşımı olay oldu! Yorumlar peşi sıra geldi

Transeksüel olduğunu açıkladı! Eski halini paylaşınca...

Transeksüel olduğunu açıkladı! Eski halini paylaşınca...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.