Köprü geçiş cezası mağdurları, Başdenetçi Malkoç ile görüştü

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- İSTANBUL'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde güzergâh ihlali yaptıkları gerekçesiyle para cezası kesilen sürücülerden oluşan bir heyet, sorunlarının çözümü için Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile görüştü.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, makamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde güzergah ihlali yaptıkları gerekçesiyle para cezası kesilen sürücülerden oluşan bir heyeti kabul etti. Ziyarette sürücüler, bazı cezaların aracın değerinden fazla olduğunu söyleyerek, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Şeref Malkoç ise, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun bir hak arama kurumu olduğunu, idare ve vatandaşlar arasında köprü vazifesi gördüğünü dile getirdi. Malkoç, kuruma yapılan her başvuru gibi köprü geçiş cezası ile başvuruların da titizlikle incelenip sonuçlandırılacağını ifade etti.

'VATANDAŞLARA BİLGİ VERİLMEDİ'

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki cezalı geçişlerin geçen sene AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım önderliğinde gerçekleştirilen bir çalışmayla affedildiğini hatırlattı. Ağaoğlu, "Bu yıla girince de, birinci köprüde ilk üç ay biriktirilen cezalar muhataplara bildirilmeye başlandı. Bunun anlamı birinci köprüden geçişi serbest zannedilen araçların geçişi meğer serbest değilmiş. Fakat bu konuda vatandaşlara bilgi verilmemiş. Birinci sınıf araç olmasına rağmen ruhsatında kamyonet ve panelvan yazan araçlara ceza yazmış UKOME. UKOME’nin kararı bu şekilde duyurulmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sitesinde bile böyle duyurulmadığına dair elimizde belgeler var" dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu'na bugüne kadar köprü geçiş cezası ile ilgili 600’e yakın başvurunun olduğu öğrenildi.

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