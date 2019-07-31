Köprübaşı'ndaki uyuşturucu operasyonunda tutuklama

Emre SAÇLI/KÖPRÜBAŞI (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, evinde 3 kilo 750 gram esrar ele geçirilen, çamlık alanda da 154 kök Hint keneviri yetiştirdiği belirlenip, gözaltına alınan N.K., mahkemece tutuklandı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Köprübaşı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı kırsal Karaelmacık Mahallesi'ndeki çamlık alanda izinsiz Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Bunun üzerine dün sabah harekete geçen jandarma ekipleri, çamlık alana ve Hint kenevirlerini yetiştirdiği belirlenen N.K.'nin evine operasyon düzenledi. Çamlık alandaki aramada, 154 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirlerini yetiştirdiği belirlenen N.K. ise gözaltına alındı. N.K.'nin evinde yapılan aramada da 3 kilo 750 gram esrar bulundu. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen N.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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