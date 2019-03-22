Köprüdeki araç yangını kilometrelerce trafik oluşturdu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün tam ortasında yanan araç trafiği kilitledi. Anadolu’dan Avrupa yönüne kilometrelerce trafik oluştu. Araç trafiği havadan görüntülendi.

Olay, saat 10.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün tam ortasında meydana geldi. Hafif ticari bir araç Anadolu yakasından Avrupa tarafına geçerken tam köprü ortasında orta şeritte henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Aracın motor kısmında başlayan yangın nedeniyle sürücü aracı yolun ortasında durdurmak zorunda kaldı. Yangın sırasında Avrupa yönüne trafik bir süre tamamen durdu.

Olay yerine gelen Beşiktaş İtfaiyesi, yangına ters şeritten müdahale ederek söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında da iki şerit trafiğe tamamen kapatıldı. İtfaiye ekipleri tarafından tamamen soğutulan araç çekici ile kaldırıldı.

Araç yangını ve söndürme çalışmaları sırasında trafiğe kapanan şeritler nedeniyle Anadolu’dan Avrupa yönüne kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araç trafiği havadan görüntülendi.

