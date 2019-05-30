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Köprüden raylara atlayan genç kız, ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 13:00 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de Asmin G.

Köprüden raylara atlayan genç kız, ağır yaralandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Asmin G. (16), demiryolu üzerindeki köprüden raylara atladı. Ağır yaralanan Asmin G. tedavi altına alındı.
Kocasinan ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi Alkan Caddesi üzerindeki demiryolu köprüsüne gelen Asmin G., korkuluklara çıkıp, aşağı atladı. 7 metre yükseklikten raylara düşen Asmin G., ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınan kızın, durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis olayla ilgili araştırma başlattı.

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Köprüden raylara atlayan genç kız, ağır yaralandı

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