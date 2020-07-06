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Köpük partisinde koronavirüs unutuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2020 13:45 | Son Güncelleme

Koronavirüs tablosuyla ilgili ortaya çıkan vaka sayıları endişe verirken, Sağlık Bakanlığı tarafından uyarıların ardı arkası kesilmeden duyurulmaya devam ediyor. Koronavirüs tablosunda riskli şehirler arasında yer alan Bursa'da ortaya çıkan görüntülerse Bakanlık uyarılarının adeta kulak arkası edildiğinin kanıtı oldu.

Köpük partisinde koronavirüs unutuldu

Gemlik İlçesi’nde dün kaydedilen köpük partisinde sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı görüldü ’bursayadairhersey’ instagram hesabında yayınlanan görüntüler "bu kadarına da pes" dedirtti.

Kumsaz’da günübirlikçilerin kimisi serin sularda yüzerken, bazıları da kumlarda gönüllerince eğlendi. Köpük partisine katılanların sosyal mesafe ve maske kuralına uymaması ise korona virüs vakalarındaki artışın adeta göstergesiydi.
Sosyal medyadaki görüntüleri izleyenler ise tedbir almayanlara tepki gösterdiler. (İHA)

Köpük partisinde korona virüs unutuldu

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