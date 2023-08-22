Kör kahin Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı! Tüyler ürpertici felaketleri sıraladı

Ünlü Kahin Baba Vanga'nın her yıl kehanetlleri gündem oluyor. Baba Vanga'nın 2024 yılı için dünyayı bekleyen felaket tahminleri duyanları korkutuyor. Geçmişte yapmış olduğu öngörülerin gerçekleşmesiyle dünya çapında büyük bir üne kavuşan Bulgar kökenli kahin Baba Vanga 1996 yılında hayatını kaybetmiş olmasına rağmen her yıl gündeme gelen yeni gelecek tahminleriyle adını yaşatmaya devam ediyor. İşte Baba Vanga'nın tüyler ürperten 2024 kehanetleri...

SİBER SALDIRI DETAYI

Baba Vanga, 2024 yılında siber saldırılarda önemli bir artış olacağını tahmin etti. Bilgisayar korsanlarının daha sofistike hale geleceği ve elektrik şebekeleri, su arıtma tesisleri gibi kritik altyapıları hedef alacağı konusunda uyardı.

Bu saldırılar potansiyel olarak yaygın bir kesintiye ve kaosa neden olabileceği gibi ulusal güvenlik için de bir tehdit oluşturabilir.

KÜRESEL ISINMA KAPIDA!

Baba Vanga, küresel ısınmanın da etkisiyle 2024 yılında yıkıcı hava olaylarının ve doğal afetlerin olacağını tahmin etti. Kasırga, yangın ve sellerin sayısının artacağını belirten Baba Vanga, bu olaylarda büyük can kayıpları olacağını aktardı. Kahin, ayrıca Pasifik Kıyıları bölgesinde önemli hasara ve can kaybına neden olacak büyük bir deprem olacağını da söyledi.

KANSERİN TEDAVİSİNDE BÜYÜK ADIM

Baba Vanga, 2024'ün kanser için mucizevi bir tedavinin keşfedileceği ve sonunda insanlığı bu yıkıcı hastalıktan kurtaracağı yıl olacağını tahmin etti.

KÜRESEL EKONOMİK KRİZ

Baba Vanga, 2024 yılında küresel ekonomiyi etkileyecek büyük bir ekonomik kriz olacağını tahmin etti. Bu krizin, artan borç seviyeleri, jeopolitik gerilimler ve ekonomik gücün Batı'dan Doğu'ya kayması gibi birçok faktör tarafından tetikleneceğini öngördü.

UZAYLILARLA TEMAS

Baba Vanga, insanlığın önümüzdeki 200 yıl içinde uzaylılarla temas kuracağını tahmin etti.



