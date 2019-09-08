KADIN

Kör vajina cinsel hayatı olumsuz yönde etkiliyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 08.09.2019 07:39 | Son Güncelleme

Vajina depresyonunu daha önce duymuştuk. Peki ya kör vajinayı daha önce duymuş muydunuz? Kadınların utandıkları için söyleyemedikleri problemleri arasında kör vajina da yer alıyor. Peki kör vajina ne anlama geliyor?

Kör vajina cinsel hayatı olumsuz yönde etkiliyor

Bazı kadınlar Rokitanski Mayer Küstner Hauser Sendromu yani kör veya kapalı vajina olarak bilinen bir vajina problemiyle dünyaya geliyor. Bu sağlık sorununa kör vajina denmesinin nedeni ise vajinal kanalın kısa olması sebebiyle, vajinayı bloke (kapatan) eden bir doku duvarının yer alması.

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Doğuştan bu şekilde dünyaya gelen kadınların üreme sisteminde rahim düzgün bir şekilde gelişemiyor.

KASIK DERİSİNDEN YAPAY VAJİNA YAPILDI

British Medical Journal'da yayınlanan araştırmada bu problemi yaşayan Pakistanlı bir kadına yer verildi. Adı açıklanmayan 20 yaşındaki kadın eşiyle birliktiğindeki cinsel tatminsizlik, orgazm olamama gibi sorunlar nedeniyle bir hekime başvurdu. Sorun üzerine vajinasının 2 cm uzunluğunda olduğunu ve kör vajina teşhisi konulduğunu öğrendi. Bu teşhisten sonra genç kadına kasık derisinden yapay bir vajina yapılarak vajinal kanalı uzatıldı.

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Dört ay sonra cinsel hayatının normale döneceği söylenen kadın, operasyondan yedi ay sonra hamile olduğunu öğrendi. Ve sezaryen doğumla bir bebek dünyaya getirdi.

Bununla birlikte uzmanlar kör vajinanın kader olmadığını kadınların utanmadan işin uzmanına görünmelerini tavsiye ediyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
kör vajina kapalı vajina

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