Koranavirüs sürecinde uzmanlardan kirli deniz ve havuz uyarısı

İstanbulluların serinlemek için tercih ettiği plajların başında gelen Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı da kirlilik sinyali veren noktalardan biri. Denizde zaman zaman renk değişikliği de görülüyor, yosunlardan geçilmeyen plaj hafta içi bile dolup taşıyor. Bazı vatandaşlar denizdeki kirlilikten şikâyet ederken, bazıları ise mecburen geldiğini söylüyor. Ancak genç yaşlı birçok kişi, sosyal mesafe kurallarına da uymadan yosun dolu denize girmeye devam ediyor. Kirliliğe şaşıran bazı vatandaşlar ise, "Burada yüzmek imkansız" diyerek geri dönüyor.“ “PLAJLARDA SOSYAL MESAFE VE MASKEYE DİKKAT EDİLMESİ ŞART” Yaz mevsiminin gelmesiyle deniz ve havuzlara olan talebin arttığını belirten Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nden Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Çıragil, bu alanlarda tüm tedbirlerin alınmasının hayati önem taşıdığını söyledi. Çıragil, “Tabii ki yaz mevsimi geldi herkes denize ve havuza girmek istiyor. Suda maskenin bir anlamı yok tabii ki ama güneşlenirken, dışarıda dururken sosyal mesafeye dikkat etmeli ve maske takmalıyız. Suda yüzerken birisi o suda aniden hapşırıp öksürürse ı ve siz de tam oradan geçerken o damlacıkları aldınız, bulaşı olabilir. Deniz, havuza göre daha geniş bir mekân. Çok yakın mesafeyle yüzülmezse buradan bir bulaş olmayabilir. Ama en önemli şey, gidilen tüm bu mekanlarda halka açık tüm yerlerde sosyal mesafeye uyulması olacaktır. Şezlongların en az iki metre hatta maske takılmayacaksa 3 metre mesafede olması ve sudan çıkar çıkmaz maske takılmasıdır.”

“SUDAN GEÇEN MİKROORGANİZMALAR BİZİ HER ZAMAN HASTA EDEBİLİR” Kirli deniz ve havuzlara girilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Çıragil, hijyen kurallarına plajlarda da uyulması gerektiğini vurguladı. Kirli suların yutulmasının birçok hastalığı beraberinde getireceğini belirten Çıragil, “Kirli olan denizler ve havuzlar hiçbir şekilde kullanılmamalı. Çünkü insan sağlığı açısından oldukça tehlikeli. Sudan geçen mikroorganizmalar her zaman bizi hasta edebilir. Bu nedenle genel hijyen kurallarına uymamız ve bu şekilde davranmamız lazım. Kovid 19 sürecinde SARS COV 2 mikroorganizmasının vücudumuza girmesini önlemek için tedbirler alınmalı. Su ile bulaşan her türlü mikroorganizmanın bulaşmasını önlemek için genel hijyen kurallarının hepsinin uygulanması şart. Yani kirli sular, sindirim sistemimizde hastalık yapan mikroorganizmalar ile bulaşa neden olabilir. Bu hepsi için geçerli. Akarsular, dereler, dere yatakları yani doğada girilen sularda tehlike arz edebilir. Bu suların yutulması ile sindirim sisteminden geçip hastalık yapmaya neden olabilir” dedi.

“HALKA AÇIK YERLERDE HERKESE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR” Ortak kullanım alanlarında ve halka açık birçok yerde sosyal mesafe kurallarına dikkat çeken Prof. Dr. Pınar Çıragil, “Belediyeye ait plajlar ya da sosyal tesisler varsa, ortak kullanım alanlardaki şezlongları en az iki metre mesafe ile ayarlanmalı. Mutlaka tüm tuvaletlerde ya da duşlarda su, sabun ve dezenfektanlar bulundurulmalı. Ortamın genel hijyen ve temizliğine dikkat edilmeli. Ve kişiler, kişisel temizlik eşyalarını yanlarında götürmeli. Denizden ya da havuzdan çıktıktan sonra maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu. HER YER ÜCRETLİ EN UYGUN YER BURASI” Eşi ve iki çocuğuyla serinlemek için Menekşe Plajı’nı tercih ettiklerini söyleyen Sevilay Delikkaya, yosunlara ve kirli suya rağmen gelmeye devam ettiklerini belirtti. Delikkaya, “Evet biraz yosun var. Önler pis ama ilerleyince daha iyi. Biz de giriyoruz ne yapalım. Korona var doğru söylüyorsunuz ama ne yapalım. Giriyoruz. Çocukları getirdik. En uygun yer burası. Diğer yerler ücretli. Biz de mecbur buraya geliyoruz. Ben birkaç kez girdim çıktım. Ama çocuklar hep içinde. Yapacak bir şey yok” dedi.