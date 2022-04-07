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Koray Candemir kimdir, kaç yaşında? Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir annesi neden öldü?

07.04.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koray Candemir kimdir, kaç yaşında? Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir kim? Kargo grubuyla birlikte tanınan Koray Candemir'in annesi, Kadıköy'de yaşadığı evin balkonudan düşerek hayatını kaybetti. 81 yaşındaki talihsiz kadının ölümü ünlü sanatçıyı yıktı. Peki; Koray Candemir kimdir?

Koray Candemir kimdir, kaç yaşında? Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir annesi neden öldü?

Koray Candemir kimdir, kaç yaşında? Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir kim? Ünlü sanatçı Koray Candemir annesini feci bir kazada kaybetti. 81 yaşındaki talihsiz kadın, Kadıköy'deki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sanatçı Koray Candemir ve kardeşinin oldukça üzgün oldukları görüldü.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Ünlü sanatçı Koray Candemir'in acı günü. Sanatçı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, Kadıköy'de apartmanın dokuzuncu katından düşerek hayatını kaybetti.

Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak'ta bulunan Baytur Kozyatağı Sitesi'ndeki apartmanın dokuzuncu katında yaşayan Solmaz Candemir (81), henüz belirlenemeyen nedenle evinin penceresinden düştü.

Çevredeki güvenlik görevlileri ve vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Candemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

KORAY CANDEMİR KİMDİR?

Koray Candemir, 7 Ağustos 1975 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Tam adı Orçun Koray Candemir’dır. Müzik ile tanışması abisi Durul Candemir sayesinde olmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği mezunudur.

1996 yılında Kargo grubunun çıkardığı “Yarına Ne Kaldı?” albümünün solistliğini yaptı. 1997 yılında da “Sevmek Zor” adlı albümde ki şarkılarla hem sevildi hem de tanındı. 2000 yılında yapılan “Sen Bir Meleksin” albümünde besteci ve söz yazarı olarak yer aldı. 2001 yılında grupta başlayan sorunlar nedeniyle gurup dağıldı.

Kargo dağıldıktan sonra solo olarak 2001 yılında söz ve bestelerin çoğu kendisine ait olan “Sade” albümünü çıkardı.

2004 yılında tekrar Kargo grubu ile birleşti ve “Ateş ve Su” albümünü çıkarttı. 2005 yılında “Yıldızların Altında” adlı albümde de yer aldıktan sonra Kargo ile beraber Türkiye'nin pek çok yerinde konser turnelerinde yer aldı. 2008 yılında Kargo grubundan yine ayrıldı.

Manga müzik grubunun 5 Aralık 2004 tarihinde çıkardıkları ilk albümleri olan ““maNga” nın içindeki “Kal Yanımda “adlı parçada Koray Candemir konuk sanatçı olarak albümde yer aldı.

Koray Candemir, 2006 yılında Tanju Eren'in “Tanju Eren 40” albümünde "Yeniden Gelsem Dünyaya" adlı şarkısını seslendirdi.


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