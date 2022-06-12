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Korcan Karar kimdir? Ünlü haber spikeri Korcan Karar'ın hastalığı ne, neden ayak parmakları kesildi?

12.06.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korcan Karar, ayak parmaklarının kesildiği yönünde basında yer alan haberler sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü haber spikeri Korcan Karar'ın hastalığı hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya devam ediyor. Peki Korcan Karar kimdir. İşte ünlü haber spikerinin hastalığı ve ayak parmaklarının kesilmesinin nedeni...

Korcan Karar kimdir? Ünlü haber spikeri Korcan Karar'ın hastalığı ne, neden ayak parmakları kesildi?

Korcan Karar, hastalığı sebebiyle ayak parmaklarının kesilmesinin ardından günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü haber spikeri Korcan Karar'ın hastalığı hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorların sorgulama yapıyor. Peki Korcan Karar kimdir. Ünlü haber spikerinin hastalığı ve ayak parmaklarının kesilmesinin nedeni haberimizde...

KORCAN KARAR KİMDİR?

Korcan Karar, 1 Ocak 1962 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

Roma Santa Cecilia Konservatuvarı'nda viyolonsel eğitimi sonrası gazeteciliğe başlayan Korcan Karar, 1981'de İtalya ve Roma muhabiri olarak görev almıştır.

Korcan Karar 1985 yılında İstanbul'da bir gazetenin haber merkezinde foto muhabiri - muhabir olarak çalışmaya

Korcan Karar 1993 yılında Show TV'de Turunç Hattı programını sundu. 1994 yılında yine Show TV'de Şok programını sundu. Bosna Belgeseli, Bosna'nın Son 365 Günü ve Ölüm Kampları adlı haber belgesellerini hazırlayıp sundu. atv'de bir mizah programı Şok'u hazırladı. Mart 2001'de atv'de Haber Yayın Koordinatörlüğü görevine getirildi. Temmuz 2005'te atv'de Ana Haber Bülteni'ni "anchorman" olarak sunmaya başladı.

Korcan Karar 2008 yılının Ocak ayında Show TV'ye transfer oldu. Ali Kırca ile beraber çalıştı. 9 Eylül 2009'da Berna Özkan'la evlendi.

Korcan Karar hayatına Alaçatı'da devam etmektedir.

KORCAN KARAR'IN HASTALIĞI NE?

Korcan Karar'ın kangren olması nedeniyle ayak parmakları kesildi.

KORCAN KARAR'IN NEDEN AYAK PARMAKLARI KESİLDİ?

Usta gazeteci Uğur Dündar, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda Korcan Karar'ın son günlerde sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ifade etti. Dündar, zamanında müdahalede bulunbulduğğu aksi takdirde Karar'ın ayağının dahi kesilmek zorunda kalacağını belirtti.

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Uğur Dündar
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