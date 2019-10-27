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Kore gazisi İbrahim Çakmak son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 16:48 | Son Güncelleme

Kore gazisi İbrahim Çakmak son yolculuğuna uğurlandı

KİLİS (AA) - Kilis'te, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden Kore gazisi İbrahim Çakmak (89), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İsmet Paşa Mahallesinde yaşayan Kore gazisi Çakmak, dün evinde vefat etti.

Çakmak'ın naaşı, Şakir Atik Cami bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen törenle Kilis Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Çakmak'ın yakınları, Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1. Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Gökay Muştu ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

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ismail çakmak Kilis Kore gazisi

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