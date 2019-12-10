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Körfez Zirvesi'nde, "Irak ve Lübnan'da sükunet vurgusu" öne çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 23:40 | Son Güncelleme

Körfez Zirvesi'nde, "Irak ve Lübnan'da sükunet vurgusu" öne çıktı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan 40. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Liderler Zirvesi'nde, Lübnan ve Irak'ta sükunetin sağlanmasının önemi vurgulandı. Zirve'de ayrıca Filistin meselesi ve Arakanlı Müslümanlara destek konuları ele alındı.

40. KİK Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde yaklaşık iki aydır hükümet karşıtı gösterilerin düzenlendiği Lübnan ve Irak'ta sükunetin sağlanması ve halkın taleplerinin karşılanması gerektiği ifade edildi.

Arakan Müslümanlarının (Rohingya) maruz kaldığı vahşi saldırılar ve sistematik göç politikasının kınandığı bildirgede, uluslararası topluma hiçbir ayrım yapmaksızın Rohingyaların haklarını verme çağrısında bulunuldu.

Bildirgede, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) "Basra Körfezi'nin Güvenliği 2" tatbikatı düzenlenmesi için hazırlık yapıldığı bilgisi verilirken, İran'ın KİK üye ülkeleri ve bölge ülkelerinin iç işlerine müdahalesinin reddedildiği kaydedildi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerini kendi topraklarına ilhak etmesi ve Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarının kabul edilemez olduğu vurgulanan bildirgede ayrıca Filistin halkının taleplerinin dikkate alınması çağrısı yapıldı.

Bildirgede ayrıca, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 24. Körfez Ulusları Kupası'nın başarıyla tamamlanmasında gösterilen yoğun çabalardan övgüyle söz edildi.

- Kuveyt, Körfez krizinde ara buluculuğu sürdürüyor

Öte yandan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan bin Abdullah Al Suud ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, KİK Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Faysal, Körfez krizinin çözümü noktasındaki çabalara değinerek, Kuveyt'in ara buluculuk çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

KİK Genel Sekreteri Zeyyani de Zirve'de, Kuveyt'in KİK üye ülkeleri arasındaki anlaşmazlığın giderilmesi yönündeki çalışmalarından övgüyle söz edildiğini kaydetti.

Körfez krizinin başlangıcından bu yana üye ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar ve krizden ayrı olarak yürütülen ekonomik, güvenlik ve askeri iş birliğiyle ilgili meseleler olmak üzere iki farklı eksenin bulunduğuna işaret eden Zeyyani, Körfez ülkelerinin Savunma ve İçişleri bakanlıkları arasında bu yıl 50'den fazla toplantı yapıldığını hatırlattı.

Zeyyani ayrıca Zirve'de liderlerin, Kuveytli Nayif el-Hacraf'ın, Nisan 2020'den itibaren yeni dönem KİK Genel Sekreteri olarak atanmasını onayladığını aktardı.

- Kuveyt Emiri'nden KİK üye ülkeleri arasında bağlılık vurgusu

Öte yandan Kuveyt Emiri Eş-Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ise 40. KİK Zirvesi'ndeki olumlu atmosferin, konseye üye ülkeler arasındaki bağlılığın göstergesi olduğunu savundu.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre Kuveyt Emiri, Zirve'de yaptığı konuşmada, Katar'da oynanan ve Bahreyn'in şampiyon olduğu 24. Körfez Ulusları Kupası'nda yaşanan kardeşlik ve uyuma işaret etti.

Kuveyt Emiri Sabah, KİK Zirvesi'ndeki olumlu atmosferin de konseye üye ülkeler arasındaki bağlılığın göstergesi olduğuna dikkati çekti.

- 40. KİK Zirvesi

BAE, Katar ve Umman'ın liderler düzeyinde katılım göstermediği ve sadece 54 dakika süren 40. KİK Liderler Zirvesi, Körfez krizinin başladığı Haziran 2017'den bu yana düzenlenen en kısa Zirve olarak kayıtlara geçti.

Zirve'ye BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın yerine Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Umman Sultanı Kabus bin Said'e vekaleten ise Başbakan Yardımcısı Fehd bin Mahmud Al Said katıldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ise heyetine başkanlık etmesi için Başbakan Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani'yi görevlendirdi.

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