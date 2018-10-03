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Körfez'de Suudili balıkçılara saldırı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 01:03 | Son Güncelleme

Körfez'de Suudili balıkçılara saldırı: 3 yaralı

RİYAD (AA) - Körfez sularında Suudi Arabistanlı balıkçı teknesine silahlı saldırı sonucu 3 denizcinin yaralandığı bildirildi.

Suudi Arabistan Sınır Güvenlik Güçleri, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Körfez sularında devriye görevindeki güvenlik birimleri silahlı saldırıya uğrayan bir balıkçı teknesini kurtardı.

Saldırıda teknedeki 4 denizciden 3'ünün yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Olayın vuku bulduğu bölge ve saldırganlara ilişkin bilgi verilmezken, saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.

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