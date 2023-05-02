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Korktuğu için 20 yıldır ameliyat olmadı, safra kesesinden 2 bin taş çıkarıldı

02.05.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te, 20 yıldır safra kesesinde taş olan ve korkusu nedeniyle ameliyat olmayan Perihan Altun (50), karın ağrısının artmasıyla gittiği hastanede, ikna edilip operasyona alındı. Safra kesesinden 2 bin taş çıkarılan Altun, sağlığına kavuştu.

Korktuğu için 20 yıldır ameliyat olmadı, safra kesesinden 2 bin taş çıkarıldı

Siirt'te 20 yıldır karın ağrısı yaşayan Perihan Altun'un safra kesesinde taş olduğu belirlendi. Ameliyat önerilerini, korkusu nedeniyle reddeden Altun, karın ağrısı şikayetleri artınca kentteki özel hastaneye başvurdu. Muayenesinde ikna edilip, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Akın Önder ve ekibi tarafından ameliyata alınan Altun'un safra kesesinden 2 bin taş çıkarıldı.

Doç. Dr. Akın Önder, yaklaşık 35 dakika süren ameliyatla, hastanın safra kesesinden 2 bin taş çıkarıldığını ifade ederek, "Hastamıza, 20 yıldır safra kesesinde taş olduğu belirtilmiş. Ameliyat da önerilmiş. Hasta biraz kilosunun fazlalığından, biraz da korkusundan hep ertelemiş. Özellikle midede hazımsızlık, şişkinlik, halsizlik ve ara ara bulantı şikayetleriyle bizlere başvurdu. Yaptığımız ultrasonda ve kan tetkiklerinde, safrasında çok sayıda taş olduğunu söyledik. Hastaya gereken durumu izah ettik. Açık değil, kapalı bir şekilde olacağını belirttik. Hasta da ikna oldu ve ameliyata aldık. Ameliyattan sonra safrayı açtığımızda biz de çok şaşırdık. Yaklaşık 2 bin taş vardı. Şu an hastanın durumu gayet iyi, hayati bulgular stabil. Allah'tan bir mani olmazsa yarın sabah taburcu edeceğiz" diye konuştu.

Perihan Altun da yaşadıklarını anlatarak, "Safra kesesi şikayetiyle, kusma, halsizlik, sırt ağrısı ve göğüs ağrısıyla hastaneye geldim. Akın hocaya başvurdum, beni ultrasona soktu. Taşların çok fazla olduğunu söyledi ve ben ameliyattan korkuyordum. Ameliyat için ikna etti ve şu an gayet sağlıklıyım. Ağrılarım, sızılarım yok. Akın hocaya çok teşekkür ederim" dedi.

(DHA)

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