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Korktuğu için kimseye anlatmamış... Günlerdir aranan 10 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

12.09.2023 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da, 5 gündür kayıp olarak aranan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Menhel Elhalaf'ın, sulama kanalında cesedi bulundu. Kaybolan çocuk için yakınlarının polise başvurmasının ardından ekiplerin, güvenlik kameralarından çocuğun kaybolmadan önce bir arkadaşıyla görüştüğünü tespit ettiği öğrenildi. 10 yaşındaki çocuğun, Elhalaf'ın yüzmek için gittikleri sulama kanalında akıntıya kapıldığını ancak korktuğu için kimseye durumu anlatmadığını söylediği aktarıldı.

Korktuğu için kimseye anlatmamış... Günlerdir aranan 10 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa'daki Bamyasuyu Mahallesi’nde 8 Eylül’de kaybolan Suriye uyruklu Menhel Elhalaf'ın bulunması için yakınları polise başvurdu. Ekiplerin yaptığı araştırmada güvenlik kameralarından Menhel Elhalaf'ın kaybolmadan önce bir arkadaşıyla görüştüğü belirlendi.

KORKTUĞU İÇİN KİMSEYE ANLATMAMIŞ

Kimliği açıklanmayan 10 yaşındaki çocuğun, sulama kanalına yüzmeye gittiklerini ve Menfel Elhalaf'ın akıntıya kapıldığını, kendisinin de korktuğu için kimseye durumu anlatmadığını söylediği öğrenildi. Bunun üzerine başlatılan çalışmalarda Menhel Elhalaf’ın Çekçek Mahallesi’nde mazgallara takılı cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Elhalaf'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. (DHA)

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Şanlıurfa ceset kayıp

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