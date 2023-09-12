Korktuğu için kimseye anlatmamış... Günlerdir aranan 10 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa'daki Bamyasuyu Mahallesi’nde 8 Eylül’de kaybolan Suriye uyruklu Menhel Elhalaf'ın bulunması için yakınları polise başvurdu. Ekiplerin yaptığı araştırmada güvenlik kameralarından Menhel Elhalaf'ın kaybolmadan önce bir arkadaşıyla görüştüğü belirlendi.

KORKTUĞU İÇİN KİMSEYE ANLATMAMIŞ

Kimliği açıklanmayan 10 yaşındaki çocuğun, sulama kanalına yüzmeye gittiklerini ve Menfel Elhalaf'ın akıntıya kapıldığını, kendisinin de korktuğu için kimseye durumu anlatmadığını söylediği öğrenildi. Bunun üzerine başlatılan çalışmalarda Menhel Elhalaf’ın Çekçek Mahallesi’nde mazgallara takılı cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Elhalaf'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. (DHA)