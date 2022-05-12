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  4. Korku dolu anlar! 3 yaşındaki çocuk 8’inci kattaki pencerede asılı kaldı

Korku dolu anlar! 3 yaşındaki çocuk 8’inci kattaki pencerede asılı kaldı

12.05.2022 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazakistan’da bir binanın 8’inci katında bulunan pencerede asılı kalan 3 yaşındaki çocuk ölümden döndü. Yerden yaklaşık 80 metre yükseklikteki pencerede asılı kalan küçük çocuk, 37 yaşındaki Sabit Shontakbaev tarafından kurtarıldı. Shontakbaev yaptığı açıklamada "O anda hiçbir şey düşünmedim, sadece çocuğa yardım etmek istedim" ifadelerini kullanırken Acil Durum Bakan Yardımcısı İbrahim Kulshimbayev tarafından madalya ile ödüllendirildi.

Olay, Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da meydana geldi. Annesinin evde olmadığı öğrenilen 3 yaşındaki çocuk, yaklaşık 80 metre yükseklikteki pencerede asılı kaldı. Çığlıklar üzerine çocuğun asılı kaldığını gören bir kişi ise alt kattaki dairenin penceresinden dışarı çıkarak, küçük çocuğu dairenin içerisine çekti. “O anda hiçbir şey düşünmedim, sadece çocuğa yardım etmek istedim” diyen Sabit Shontakbaev, Acil Durum Bakan Yardımcısı İbrahim Kulshimbayev tarafından madalya ile ödüllendirildi.

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PENCEREDE ASILI KALDI

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da bulunan bir binanın 8’inci katında bulunan ve yerden yaklaşık 80 metre yükseklikteki pencerede asılı kalan 3 yaşındaki çocuk ölümden döndü. Arkadaşıyla işe gittiği sırada çevredekilerin çığlıkları üzerine pencerede asılı olan küçük çocuğu gören 37 yaşındaki Sabit Shontakbaev, hayatını riske atarak alt kattaki dairenin penceresinden dışarı çıkarak, küçük çocuğu dairenin içerisine çekti. Küçük çocuğun kurtarıldığı anlar ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

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ÇOCUK EVDE YALNIZ BIRAKILMIŞ

Çocuğun annesinin alışveriş için evden ayrıldığı ve yalnız olduğu belirtilirken, çocuğun pencerenin altına yastıklar ve yumuşak oyuncaklar yığdığı ve ardından pencerenin dışına çıktığını ifade edildi.

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"O ANDA HİÇBİR ŞEY DÜŞÜNMEDİM..."

Shontakbaev yaptığı açıklamada, “İnsanların toplandığını fark ettik ve hemen başımı kaldırdım ve sekizinci kattan sarkan bir kız gördüm” ifadelerini kullanarak, hemen binanın 7’inci katına çıktığını aktardı. Shontakbaev, "Kapıyı çaldık ve neyse ki hemen kapıyı açtılar" ifadelerini kullanarak, “O anda hiçbir şey düşünmedim, sadece çocuğa yardım etmek istedim” dedi.

Çocuğu kurtardıktan sonra işe gittiğini aktaran Shontakbaev, “'Ailesini görmedim bile. Daha sonra, arkadaşımla doğruca işe gittim” ifadelerini kullanarak, “Çocuğu kurtardım ve ayrıldım. Haberlerde ve sosyal ağlarda aniden bana kahraman demeye başladılar. Eylemlerimi kahramanca görmüyorum. Bana göre, böyle durumlarda herkes yardım eli uzatmalı” dedi.

MADALYA İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Shontakbaev, Acil Durum Bakan Yardımcısı İbrahim Kulshimbayev tarafından madalya ile ödüllendirilirken, Nur Sultan Belediye Başkanı Altay Kulginov tarafından ise tebrik edildi.

Kaynak: İHA

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Kazakistan
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