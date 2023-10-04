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    4. Korku dolu anlar! 8 yaşındaki çocuk yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü... Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

    Korku dolu anlar! 8 yaşındaki çocuk yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü... Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

    04.10.2023 15:25 | Son Güncelleme:
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    Ailesiyle birlikte bir yolcu gemisine binen 8 yaşındaki çocuğun gemi ve iskele arasındaki boşluğa düşmesinden sonra güvenlik güçleri tarafından nefes kesen bir kurtarma operasyonu başlatıldı. Görüntülerde çocuğunun kaybolmasından endişe eden annenin "O nerede?" diye bağırarak çığlık çığlığa yardım istediği anlar yer aldı.

    İsmi açıklanmayan 8 yaşındaki bir çocuk ailesiyle birlikte İtalya'nın Salerno şehrinde bir yolcu gemisinde tatildeydi. Kuzey Avrupalı olduğu tahmin edilen 8 yaşındaki çocuk yer basında yer alan haberlere göre, koşarak oyun oynadığı sırada yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa kayarak düştü. Çocuğun babası oğlunu kurtarmak için onu takip ederek suya atladı.

    ÇIĞLIK SESLERİ YÜKSELDİ

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    Çocuğun annesi olduğu tahmin edilen kadın çığlık çığlığa çevrelerinden yardım istedi. O anlarda çocuk ve babasını kurtarmak için güvenlik güçleri devreye girdi. Gönüllülerin de desteği sayesinde baba ve oğlu saatler süren çabanın sonucunda cankurtaran kemeri sayesinde kurtarıldı. Korkunç olayda kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

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