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  4. Korku dolu anlar! Develer arenaya sığmadı, ortalık savaş alanına döndü

Korku dolu anlar! Develer arenaya sığmadı, ortalık savaş alanına döndü

13.12.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Köşk İlçesi’nde gerçekleştirilen deve güreşlerinde, arenaya sığmayan develer ortalığı savaş alanına çevirdi. Develerin devirdiği demir bariyerlerin altında kalan bir kişi yaralanırken, organizasyon görevlileri ise görevlerini yapacakları yerde basın mensuplarına saldırdı.

Korku dolu anlar! Develer arenaya sığmadı, ortalık savaş alanına döndü

Köşk Baklaköy Arenası’nda gerçekleştirilen deve güreşlerinde Aydın ve Muğla illeri başta olmak üzere çevre illerden yaklaşık 100 pehlivan deve katıldı. 50 çatımın gerçekleştirildiği güreşlerde, havaların soğuması ile birlikte kızgınlık dönemine giren develer kıran kırana güreşti.

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Zaman zaman rakibinden korkup kaçan develer korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, urgancılar süresi içerisinde yenişemeyen develeri ayırmakta güçlük yaşadı.

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ARENAYA SIĞMADILAR

Baş güreşleri devam ettiği sırada Sözer ile Sarıoğlu adlı pehlivan develerin karşılaşmasında, arenaya sığmayan develer demir bariyerleri yıktı. Birer tonluk develer yıktıkları demir bariyerlerin üzerine düşerken, bu sırada bariyerlerin dibinde güreşleri izleyenlerden bir kişi yaralandı.

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ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Ortalığın savaş alanına döndüğü arenada, organizasyon görevlilerinden bazı kişiler güreşle ilgilenip görevlerini yapacağına kameralara saldırdılar. Çekim yapan gazetecilere görüntüleri silmesi ve çekim yapmaması için tehditler savuran kişileri diğer görevliler yatıştırmaya çalıştı.

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Güreşlerde yaralanan vatandaşlar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sabah saatlerinde başlayan güreşler akşama kadar devam etti.

İHA

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Aydın
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