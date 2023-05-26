Korku dolu anlar! Havayken yolcu uçağının kapısını açtı... Büyük panik yaşandı

Güney Kore’de Jeju Adası’ndan havalanan Asiana Havayollarına ait 194 yolcusuyla sefer düzenleyen uçağın iniş sırasında kapısı açıldı. Uçağın kapısı açık şekilde Daegu Uluslararası Havalimanına güvenli bir şekilde iniş yaptığı belirtildi.
Asiana Hava Yolu yetkililerinin açıklamasında, uçağın kapısının çıkışa yakın oturan yolculardan birinin kapı koluna dokunduğu için açılmış olabileceği ifade edildi.
Güney Kore resmi haber ajansı, 30’lu yaşlardaki erkek yolcunun uçağın iniş yapmasının ardından polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Hava yolu şirketi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. (İHA)