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  4. Korku dolu anlar! Havayken yolcu uçağının kapısını açtı... Büyük panik yaşandı

Korku dolu anlar! Havayken yolcu uçağının kapısını açtı... Büyük panik yaşandı

26.05.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore'de Daegu Uluslararası Havalimanı'na inmek için alçaldığı sırada Asiana Hava Yolları'na ait uçağın kapısı bir yolcu tarafından açıldı. Olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedilen açıklamada, bazı yolcuların panik ve nefes darlığı şikayetiyle hastanelere sevk edildiği bildirildi. İsmi açıklanmayan 30 yaşındaki yolcu ise uçağın güvenli iniş yapmasından sonra havalimanında gözaltına alındı.

Korku dolu anlar! Havayken yolcu uçağının kapısını açtı... Büyük panik yaşandı

Güney Kore’de Jeju Adası’ndan havalanan Asiana Havayollarına ait 194 yolcusuyla sefer düzenleyen uçağın iniş sırasında kapısı açıldı. Uçağın kapısı açık şekilde Daegu Uluslararası Havalimanına güvenli bir şekilde iniş yaptığı belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

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Asiana Hava Yolu yetkililerinin açıklamasında, uçağın kapısının çıkışa yakın oturan yolculardan birinin kapı koluna dokunduğu için açılmış olabileceği ifade edildi.

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Güney Kore resmi haber ajansı, 30’lu yaşlardaki erkek yolcunun uçağın iniş yapmasının ardından polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Hava yolu şirketi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. (İHA)

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Güney Kore uçak

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