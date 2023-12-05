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Korku dolu anlar kamerada: Yol ortasında kafasına silah dayadı! 'Seni öldüreceğim, delik deşik edeceğim'

05.12.2023 11:30 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş Gayrettepe’de taksi sürücüsü Ferdi K. (32) ile işletmeci Hasan Ç. (56), trafikte yol verme meselesinden tartıştı. Hasan Ç., kendisini “Seni öldüreceğim, delik deşik edeceğim” diyerek tehdit eden Ferdi K.'nın kafasına silah dayadı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından polis, taksicinin şikayeti üzerine şahsı evinde ruhsatlı tabancasıyla birlikte gözaltına aldı. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, önceki hafta Perşembe günü saat 18.00 sıralarında Beşiktaş Gayrettepe’de meydana geldi. Trafikte yol verme tartışması yaşayan işletmeci Hasan Ç. (56) ve taksi sürücüsü Ferdi K. (32) araçlarından inerek tartışmaya başladı.

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'SENİ ÖLDÜRECEĞİM, DELİK DEŞİK EDECEĞİM'

Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte taksi sürücüsü iddiaya göre Hasan Ç.’ye “Seni öldüreceğim, delik deşik edeceğim” ifadesini kullandı.

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KAFASINA SİLAH DAYADI

Bunun üzerine aracına giden Hasan Ç. silahını alarak geri döndü. Elindeki silahı Ferdi K.’nın başına dayayan şahsa çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Ardından hiçbir şey olmamış gibi aracına binen sürücü, olay yerinden uzaklaştı.

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GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından taksicinin şikayeti üzerine Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Çalışmanın ardından evi tespit edilen Hasan Ç., olayda kullandığı ruhsatlı silahla birlikte gözaltına alındı.

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Emniyette ifadesi alınarak “ateşli silahlar kanununa muhalefet” ve “tehdit” suçlarından adli işlem yapılan Hasan Ç. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tehdit Taksici beşiktaş
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