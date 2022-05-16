HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korku dolu anlar! LPG’li otomobil alev alev yandı

Korku dolu anlar! LPG’li otomobil alev alev yandı

16.05.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Çorlu'da park halindeki LPG’li otomobil alev alev yandı. Devriye gezen bir polis ekibinin dikkati sayesinde fark edilen olayda yangın kısa sürede söndürülerek LPG patlamasının önüne geçildi.

Korku dolu anlar! LPG’li otomobil alev alev yandı

Olay, gece saatlerinde Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal 5. Sokak’ta meydana geldi. İstanbul’dan hasta ziyareti dönüşü park edilen bir LPG’li otomobilin, yaklaşık yarım saat sonra motor kısmından alevler yükseldi. Devriyeye çıkan polisin yangını fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye çağrıldı. Polis ekipleri, LPG patlaması ihtimaline karşı çevrede sıkı tedbir aldı.

AW619974_04

TÜP PATLAMASININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülerek, tüp patlamasının önüne geçildi.

Otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki genç babasını öldürdü15 yaşındaki genç babasını öldürdü
Korkutan açıklama: Yanmayı durdurmak imkansızKorkutan açıklama: Yanmayı durdurmak imkansız
Rusya 'vururuz' demişti! Finlandiya'dan flaş NATO kararıRusya 'vururuz' demişti! Finlandiya'dan flaş NATO kararı
Anahtar Kelimeler:
yangın Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin en büyüğü olacak! İş makineleri alana getirildi

Türkiye'nin en büyüğü olacak! İş makineleri alana getirildi

Marmaray'da Fenerbahçe - Trabzonspor kavgası! Yumruklar, tekmeler...

Marmaray'da Fenerbahçe - Trabzonspor kavgası! Yumruklar, tekmeler...

Kendi kalesine şut çekti ve topu ağlara gönderdi!

Kendi kalesine şut çekti ve topu ağlara gönderdi!

Korkutan açıklama: Yanmayı durdurmak imkansız

Korkutan açıklama: Yanmayı durdurmak imkansız

İsveç'ten flaş Türkiye kararı! NATO üyeliği için kritik hamle

İsveç'ten flaş Türkiye kararı! NATO üyeliği için kritik hamle

Kimseye aldırış etmediler! Kameraya yakalandılar

Kimseye aldırış etmediler! Kameraya yakalandılar

İlginizi Çekebilir

''Öğrenci borcumu ödemek için yumurtalarımı sattım''

''Öğrenci borcumu ödemek için yumurtalarımı sattım''

Tesadüfün bu kadarı! Tek yumurta ikizleri aynı gün...

Tesadüfün bu kadarı! Tek yumurta ikizleri aynı gün...

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Artık hemen bozulmayacak! Akıllara durgunluk veren yöntem

Artık hemen bozulmayacak! Akıllara durgunluk veren yöntem

Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı

Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.