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Korku dolu anlar! Silahını çekip sürücünün üzerine yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 10:44 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih'te çıkan trafik kavgasında sürücülerden biri karşı tarafa silah çekti. Yaşanan korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Korku dolu anlar! Silahını çekip sürücünün üzerine yürüdü

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde dün saat 19.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndan Yenikapı istikametine seyir halinde olan iki otomobil sürücüsü arasında 'yol verme' yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma üzerine sürücülerden biri otomobilinden inip silahını çıkartarak diğer sürücünün üzerine yürüdü. Silahıyla tehditler savuran öfkeli sürücüyü araya giren diğer vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

ARACINA BİNİP OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Tartışma sırasında silah yere düşerken şans eseri ateş almadı. Uzun bir çabanın ardından sakinleştirilen öfkeli sürücü yere düşen silahını alarak aracına binip olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşa ait cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: DHA

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