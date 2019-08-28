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Korku dolu anları anlattı: Gece korkudan uyuyamıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 14:25 | Son Güncelleme

Avcılar’da 8 bloktan oluşan sitenin bir bloğunda oluşan çatlaklar vatandaşları tedirgin ediyor. Özel bir yapı denetim firmasına başvuran vatandaşlar riskli olan binanın bir an önce yıkılıp yeniden yapılmasını istiyor.

Cihangir Mahallesi Özbirlik Sitesi’nin E Bloğunda oturan vatandaşlar, 17 Ağustos 1999 yılındaki büyük deprem öncesi yapılan 32 yıllık binanın deprem risk raporunu özel bir yapı denetim firması tarafından yaptırdı. Numuneler alınan binanın oturulamayacak kadar riskli olduğu öğrenildi.

'Gece birkaç kez ses duydum'

İddiaya göre, 8 bloktan oluşan sitenin diğer blok sakinleri ise yıkıma yanaşmadı. Evlerin içindeki kolonlardan geceleri ses duyduklarını ve kolonların betonlarının deforme olduklarını söyleyen bina sakinleri, yetkililerden yardım bekliyor.
Bir an önce belediyeye başvuracaklarını ifade eden vatandaşların riskli binayı 60 gün içinde boşaltmaları gerektiği öğrenildi. Avcılar Belediyesine bağlı ekipler de riskli binayı yerinde inceleyerek, çalışma başlattı.

'GECE SES DUYDUK, KORKTUK'

'GECE SES DUYDUK, KORKTUK'
20 yıldır aynı apartmanda oturduğunu söyleyen vatandaşlardan Sakine Kekeç, “Biz bir an önce ne yapılacaksa yapılmasını istiyoruz. Blok halinde site halinde oturuyoruz. Diğer site sakinleri yanaşmadığı için bir şey yapamıyoruz. Diğer arkadaşlar yıkıma yanaşmıyor kimisi sağlam diyor kimisi oturalım diyorlar. Ben gece birkaç kez ses duydum kolonlardan. Biz tedirgin olduk” dedi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Avcılar deprem bina

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