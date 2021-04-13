'Korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' davası! Sevda Noyan: Nüktedan sözler olarak söyledim

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Sevda Noyan katıldı. Müşteki avukat Enes Kabadayı ise duruşmada hazır bulunmadı.

"DARBELERİN HAYATIMIZI NE KADAR KÖTÜ ETKİLEDİĞİNİ ANLATTIM"

Kimlik sorgusunda gazeteci olduğunu belirten Sevda Noyan savunmasında, "2,5 saat süren bir televizyon programıydı. Programın bir bölümünde 12 Eylül darbesi nedeniyle üniversite okuyamadığımı anlattım ve darbelerin insanların hayatında ne kadar büyük etkileri olduğunu ve ülkedeki insanları nasıl etkilediğini anlattım. O günlerde darbe söylemleri vardı. Suçlamaların tam tersine hayatımızı ne kadar kötü etkilediğini, darbelerin ne kadar yanlış olduğunu anlattım. Aynı zamanda eşim ve benim FETÖ konusunda mağduriyetler yaşadığımızı anlattım" dedi.

"MEDYADA BU HUSUS KÖPÜRTÜLDÜ"

Noyan, programın sunucu Esra Elönü'nün 15 Temmuz darbe girişimine dair "Bir daha böyle bir şey yaşansa" ilişkin sorusu üzerine "Nüktedan" bir yanıt verdiğini belirterek şunları söyledi:

"O zaman bir şey yapmadık ama bir daha böyle bir kalkışma olursa, esprili şekilde iddianamede geçen bu ifadeleri kullandım. Ancak burada bir eksiklik vardır, ben komşulardan bahsettiğim de sunucunun bunu normalde açması gerekirdi. Disleksi hastasıyım yani düşüncem ile ifadem birbirini tutmaması sonucu konuşmam eksik kaldı. Sunucu da bunu açmam için herhangi bir soru sormadı. Asıl anlatmak istediğim, 70 hanelik bir sitede oturuyoruz, 15 Temmuz sonrası bütün komşuları tehdit eden 7-8 tane site mensubu yurt dışına kaçtı. Bir sonraki evimizde oturuyorlardı. Bu kişilerden biri, yeniden geleceklerini ve darbe yapacaklarını bizleri barındırmayacaklarını söylediler. Program bittiğinde çok iyi reyting aldı. Tebrik telefonları aldık. Aradan 4 gün geçti, cuma günü Twitter'dan başlayan operasyonla ki bunun dış kaynaklı olduğunu tespit ettim. Sadece iddianamedeki bir cümle alınarak eşimin geçmişi de ortaya konularak bizi çok ciddi şekilde mağdur edip tehdit ettiler. Telefonlarım çalmaya başladı. Instagram'ım hacklendi. Bunun üzerine emniyetten bana koruma tahsis edildi. Çocuklarımın, torunlarımın, ailemin adresleri deşifre edildi. Medyada bu husus köpürtüldü. Ciddi mağduriyetime neden oldu."