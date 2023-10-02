Korkudan tarlaya gidemiyorlar! 'Karşılaşmamak için dua ediyoruz'

Sivas'ın Suşehri’nin Karaağaç köyünde son zamanlarda ayılar sıklıkla görülüyor. Dağlık alanda yiyecek bulmakta zorlandığı düşünülen ayılar, ilçe merkezine yakın olan köyde tarlalara akın ediyor. Karpuz, elma gibi meyvelerin yanı sıra domates ve fasulye gibi sebzelere gelen ayılar, beslendikten sonra ortadan kayboluyor.

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Tarlalarına gelen ayıları korkutmak için bidonlu düzenek hazırlayan köylüler, ayıların gelmesine engel olamıyor. Akşam saatlerinde tarla yolunu kullanarak köye ulaşmak isteyen bir grup köylünün kaydettiği videoda, bir ayının elma ağacına çıkarak beslendiği, ses ve ışığı fark edince bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

“HAYVANLARIMIZA SALDIRIYOR, ÇOBANLARIMIZI KOVALIYOR”

Ayıdan korktuklarından dolayı tarlalarına gidemediklerini ifade eden köy sakini Eyüp Demir, “Ayılardan yana çok şikayetçiyiz. Arazimize gidemez olduk. Sebze ekiyoruz, domates toplama zamanı ama ayının korkusundan araziye gidemiyoruz. Hayvanlarımıza saldırıyor, çobanlarımızı kovalıyor. Yetkililerden buna yardım istiyoruz. Karpuzlarımızı mahvediyor. Keza fasulyemize, elmalarımıza zarar veriyor. Arazimize rahatça girip çıkamıyoruz, çocuklarımızı sebzeliğimize gönderemiyoruz. Fasulye sırıklarının üzerine bidonlar taktık. Rüzgar vurunca bunlar ses yapıyor, yine de geliyor. Bence yavrusunu büyütmek için geliyor. Yazın buraya geliyor, havalar soğuyunca da dağa gidip kış uykusuna yatıyor sanırım. Yaz aylarını burada rahat geçiriyor” dedi.

İHA

