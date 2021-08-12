HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korkulan oldu! Aksaray İl Sağlık Müdürü: Koronavirüste 4’üncü dalgayı yaşıyoruz

Korkulan oldu! Aksaray İl Sağlık Müdürü: Koronavirüste 4’üncü dalgayı yaşıyoruz

12.08.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ, ''Aksaray’da 4’üncü dalgayı yaşıyoruz. Vaka sayılarımız 300’e dayandı ve hastanemizde yoğun bakım ünitelerimiz hızla doluyor. İç Anadolu’da aşı olan en az iliz. Halkımızı aşı olmaya davet ediyorum” dedi.

Korkulan oldu! Aksaray İl Sağlık Müdürü: Koronavirüste 4’üncü dalgayı yaşıyoruz

İl Sağlık Müdürü Dr. Yeşildağ, düzenlediği basın toplantısında, kentte pandemide gelinen son durumu açıkladı. Aksaray'da 4'üncü dalganın yaşandığını ve vaka sayılarının hızla artış gösterdiğini belirten Yeşildağ, aşılama oranının da düşük olduğuna dikkat çekti.

Yeşildağ, açıklamasında şunları ifade etti:

"POZİTİF VAKA SAYIMIZ GİDEREK ARTIYOR"

''Şu anda Aksaray’da 4’üncü dalgayı yaşıyoruz. Her dalgada hastane ve sağlık çalışanları olarak sıkıntı yaşıyoruz. Bu zamana kadar 250 bin test yaptık. Şu an günlük 1500 test yapıyoruz. Bu çok yüksek bir rakam. Pozitif vaka sayımız da giderek artıyor. Geçen dönemde İç Anadolu’nun yayımlanan haritasına göre vaka sayısı en az olan illerden biriydik ve 100 binde 25-30 bandında gidiyorduk sonra 50 olduk ve arkasından 180 olduk. Önümüzdeki gün açıklanacak listede 300’ü geçeceğiz. Belki de Türkiye’de en fazla vaka sayısı olan il olarak bakanlık açıklayabilir. Sürekli bir yükseliş içindeyiz ve yoğun bakımlarımızdaki sayılarımızla yatan hasta sayımız ciddi şekilde artıyor.

Prof. Dr. Ünal'dan tedirgin eden açıklama: Aşının koruyamadığı varyantlardan çekiniyoruzProf. Dr. Ünal'dan tedirgin eden açıklama: Aşının koruyamadığı varyantlardan çekiniyoruz

"VİRÜS HİÇ YOKMUŞ GİBİ DAVRANIYORLAR"

Servisleri tekrar açmaya başladık. Bunun iki sebebi var. Birincisi, vatandaşlarımız 1 Temmuz itibarıyla uyması gereken tedbirleri kenara bıraktı ve virüs hiç yokmuş gibi davranıyor. Kapalı alanlarda maske takmıyorlar ve kendi tedbirlerini ihmal ediyorlar. İkincisi, aşı noktasında İç Anadolu Bölgesi'nde en az aşı yaptıran iliz. Komşu illere baktığımızda Niğde, Konya, Ankara, Nevşehir, Kırşehir bizden üstte. Bize ne oluyor da aşıyı bu kadar geciktiriyoruz? Bölgede 'kırmızı' olarak kaldık, valiliğimiz desteği ile hızlı bir şekilde 'turuncu' listeye geçtik. Şimdi ise ancak aşılama ile 'mavi'ye dönebiliriz.

Bölgede ilk kez görüldü! Koronavirüs sonrası yeni kabus: 155 kişi gözlem altındaBölgede ilk kez görüldü! Koronavirüs sonrası yeni kabus: 155 kişi gözlem altında

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören bir daha bakıyor! Orman yangınlarına dikkat çekmek için yaptıGören bir daha bakıyor! Orman yangınlarına dikkat çekmek için yaptı
PARTNERBirce Akalay'ın aşk tatiliBirce Akalay'ın aşk tatili
"Gezmeyin lan" deyip, Suriyeli gençlere küfürler savurdu"Gezmeyin lan" deyip, Suriyeli gençlere küfürler savurdu
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aksaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eda Nur Kaplan soruşturmasında şok mesajlar!

Eda Nur Kaplan soruşturmasında şok mesajlar!

Karnını görenler şoke oldu

Karnını görenler şoke oldu

Akşener'in ziyaretinde gerginlik! "Açlıktan ölüyoruz" deyince ortalık karıştı

Akşener'in ziyaretinde gerginlik! "Açlıktan ölüyoruz" deyince ortalık karıştı

Sel felaketinden acı haberler geldi

Sel felaketinden acı haberler geldi

Memur zammı ne kadar olacak?

Memur zammı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesindeki vatandaşlara çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesindeki vatandaşlara çağrı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Erdoğan müjdeyi verdi! YKS'de baraj puanları düştü

Erdoğan müjdeyi verdi! YKS'de baraj puanları düştü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bu sefer baltayı taşa vurdu! Turist sandığı kişi bakın kim çıktı

Bu sefer baltayı taşa vurdu! Turist sandığı kişi bakın kim çıktı

Şarkıcı Bulut Duman hakkındaki iddialar mide bulandırdı

Şarkıcı Bulut Duman hakkındaki iddialar mide bulandırdı

Kayıp 3 kız çocuğu bulunmuştu! Aileleri yaşananları anlattı

Kayıp 3 kız çocuğu bulunmuştu! Aileleri yaşananları anlattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.