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  4. Bölgede ilk kez görüldü! Koronavirüs sonrası yeni kabus: 155 kişi gözlem altında

Bölgede ilk kez görüldü! Koronavirüs sonrası yeni kabus: 155 kişi gözlem altında

10.08.2021 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünyanın dört bir yanında alınan önlemler devam ederken Gine'den gelen haber endişe yarattı. Bir kişide Marburg humması tespit edilen ülkede ekipler, virüsün yayılmaması için hızla harekete geçti. Hastayla teması bulunan 155 kişi tespit edilerek gözlem altına alındı. Koronavirüs sonrası ülkenin yeni kabusu haline gelen Marburg humması, Ebola ile akraba kabul ediliyor. Hastalığa yakalananların yüzde 90'ının hayatını kaybetmesi ise korkuya neden oluyor.

Bölgede ilk kez görüldü! Koronavirüs sonrası yeni kabus: 155 kişi gözlem altında

Gine'de Marburg humması nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Konu ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, yayınladığı yazıda 155 kişinin gözlem altında tutulduğu ve şimdilik hiçbirinde hastalığın bulgularına rastlanmadığı belirtti.

Halkın virüse karşı bilgilendirildiği kaydedilen açıklamada, muhtemel vakaların hızlıca tespit edilmesi için yetkililerin harekete geçtiği ve temaslı vakaların 21 gün karantinada tutulacağı vurgulandı.

Batı Afrika'da ilk kez görülen Marburg humması, 2014-2016 ve 2021'de patlak veren Ebola salgınının da çıkış noktası olan ülkenin güneyindeki Gueckedou bölgesinde tespit edilmişti.

Marburg humması tespit edilen kişinin durumundan Dünya Sağlık Örgütü haberdar edilmiş ve hasta tedavi gördüğü klinikte yaşamını yitirmişti.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 90'A KADAR ÇIKABİLİYOR

Ebola'nın yakın akraba türü olan Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edilmişti.

İnsanlara meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg humması, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya temas yoluyla yayılıyor.

Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi etkiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 gün içinde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.

Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg hummasında ölüm oranı ise yüzde 23 ila yüzde 90 arasında değişiyor.

Virüsün ilk tespit edildiği 1967'den bu yana Güney ve Doğu Afrika ile Avrupa'da 12 Marburg salgını görüldü.

Angola'da 2005'te görülen Marburg humması salgınında, hastalığa yakalanan 252 kişinin yüzde 90'ı yaşamını yitirmişti.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'da 2018'de bir yarasada virüse rastlansa da insanlar arasında herhangi bir vaka kayda geçmedi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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