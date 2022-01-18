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Korkunç! Aç kurtlar köye indi, pencereden baktığında şoke oldu

18.01.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Zara ilçesinde köye inen aç kurt sürüsü bir köpeği parçaladı, o anlar cep telefonu ile görüntülendi. Sesler üzerine dışarı çıkan bir kişi olanlar karşısından şaşkına dönerken ''Köpeklerin havlaması ile uyandım. Pencereden baktığımda bir köpek yaralıydı. Kurtlar yaralı köpeği çekerek uzaklaştırdı'' dedi.

Korkunç! Aç kurtlar köye indi, pencereden baktığında şoke oldu

Sivas’ın Zara ilçesinde köye inen aç kurt sürüsü bir köpeği parçaladı, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz gece 8 aç kurt, Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Ekinli köyüne indi. Kurtlar köy meydanında bulunan bir köpeği parçaladı. Kurtların diğer köpeklere dokunmaması dikkat çekti. 16 yaşındaki Eyüp Üstündağ korku dolu bu anları cep telefonu kamerası ile kaybetti.

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SESLER ÜZERİNE KALKTI

Üstündağ sesler üzerine uyanıp odasının penceresinden baktığında gözlerine inanamadığını belirten Eyüp Üstündağ, “Köpeklerin havlaması ile uyandım. Pencereden baktığımda bir köpek yaralıydı. Kurtlar yaralı köpeği çekerek uzaklaştırdı. Bu anları cep telefonum ile çektim. Olay yerinde başka köpeklerde vardı ama kurtlar onlara dokunmadı" dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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