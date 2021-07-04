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  4. Korkunç anlar! Freni boşalan kamyon böyle devrildi

Korkunç anlar! Freni boşalan kamyon böyle devrildi

04.07.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sarıyer'de yokuş aşağı indiği sırada freni boşalan kamyon, kontrolden çıktı. Bariyerlere çarptıktan sonra elektrik direğini deviren ve yan yatan kamyon, ortalığı savaş alanına çevirdi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 15.30 sırasında Sarıyer Özdereci Caddesi üzerinde meydana geldi. Kamyonetle seyir eden Fikret A. yokuş aşağı indiği sırada aracın freni boşaldı. Yol kenarındaki evlere çarpmamak için büyük çaba harcayan Fikret A., aracının freninin boşaldığını anlayınca direksiyonu bariyerlere doğru kırdı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Bariyerlere çarpan araç, elektrik direğini devirerek yan yattı. Fikret A. kazadan yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolu çift taraflı trafiğe kapattı. Kaza nedeniyle kamyonetin deposundaki mazot yola saçıldı.

EVLERİN ELEKTRİKLERİ KESİLDİ

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada elektrik direği parçalanırken, çevredeki evlerin elektriği de kesildi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer İstanbul
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