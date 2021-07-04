Korkunç anlar! Freni boşalan kamyon böyle devrildi

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 15.30 sırasında Sarıyer Özdereci Caddesi üzerinde meydana geldi. Kamyonetle seyir eden Fikret A. yokuş aşağı indiği sırada aracın freni boşaldı. Yol kenarındaki evlere çarpmamak için büyük çaba harcayan Fikret A., aracının freninin boşaldığını anlayınca direksiyonu bariyerlere doğru kırdı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Bariyerlere çarpan araç, elektrik direğini devirerek yan yattı. Fikret A. kazadan yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolu çift taraflı trafiğe kapattı. Kaza nedeniyle kamyonetin deposundaki mazot yola saçıldı.

EVLERİN ELEKTRİKLERİ KESİLDİ

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada elektrik direği parçalanırken, çevredeki evlerin elektriği de kesildi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA

