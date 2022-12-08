HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Korkunç anlar kamerada! Kamyonun altında kaldı, hayatını kaybetti

Korkunç anlar kamerada! Kamyonun altında kaldı, hayatını kaybetti

08.12.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 53 yaşındaki Nurettin Kocakaya, kamyonun altında kaldı. Kamyonun lastikleri arasında ezilen Kocakaya, kanlar içerisinde yere yığıldı. Kocakaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Kuşadası - Söke karayolu üzerinde bulunan bir hafriyat döküm yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ. E. (51), yönetimindeki kamyon, yükünü boşaltıp şantiyeyi terk ettiği sırada Nurettin Kocakaya'ya (53) çarptı. Kamyonun lastikleri arasında ezilen Kocakaya, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Arkadaşları tarafından fark edilen Nurettin Kocakaya, olay yerine çağrılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır şekilde yaralanan Kocakaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay yeri inceleme çalışmaları ardından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç mesajları ortaya çıktı: Yapmazsam adam değilimİğrenç mesajları ortaya çıktı: Yapmazsam adam değilim
Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldıÖztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı
Annesi terk etti, dedesi dehşete düşürdü: Çöpe atınAnnesi terk etti, dedesi dehşete düşürdü: Çöpe atın
Anahtar Kelimeler:
kuşadası Aydın kaza

En Çok Okunan Haberler

'Bir öncekini bilmiştim' dedi! Asgari ücret tahminini söyledi

'Bir öncekini bilmiştim' dedi! Asgari ücret tahminini söyledi

Araç sahipleri bekliyordu! Akaryakıtta büyük indirim

Araç sahipleri bekliyordu! Akaryakıtta büyük indirim

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı herkesi ayağa kaldırdı!

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı herkesi ayağa kaldırdı!

Türkiye'nin dört bir tarafından akın ettiler! Stoklar tükendi: 20 bin TL için değer

Türkiye'nin dört bir tarafından akın ettiler! Stoklar tükendi: 20 bin TL için değer

İki Balkan ülkesi arasında gerilim had safhada!

İki Balkan ülkesi arasında gerilim had safhada!

Tedavi için gitti, doktor bağımlı yaptı

Tedavi için gitti, doktor bağımlı yaptı

İlginizi Çekebilir

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.