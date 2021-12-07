HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korkunç! Cadde savaş alanına döndü

Korkunç! Cadde savaş alanına döndü

07.12.2021 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, önce demir korkulukları parçaladı, ardından reflüje çıktı. Caddenin savaş alanına döndüğü kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü, hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Korkunç! Cadde savaş alanına döndü

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömer Türkçakal Bulvarı merkez istikameti köprü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarpıp, refüje çıktı.

YARALI KURTULDU

Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü kadın yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan sürücü, tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeker hastaları için umutlandıran haber: İleriye doğru atılmış harika bir adımŞeker hastaları için umutlandıran haber: İleriye doğru atılmış harika bir adım
PARTNER Aileye girdi! Aileye girdi!
Meteoroloji uyardı: Kar geliyorMeteoroloji uyardı: Kar geliyor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ülkede gündem oldu! Başbakan sabaha karşı böyle görüntülendi

Ülkede gündem oldu! Başbakan sabaha karşı böyle görüntülendi

TBMM'de büyük gerginlik: Sana soruyorum hadsiz atanmış

TBMM'de büyük gerginlik: Sana soruyorum hadsiz atanmış

Bir anda tansiyon yükseldi! Meclisi karıştıran hareket

Bir anda tansiyon yükseldi! Meclisi karıştıran hareket

Kılıçdaroğlu'ndan sağlıkçılarla ilgili 7 talep: Hemen çözün

Kılıçdaroğlu'ndan sağlıkçılarla ilgili 7 talep: Hemen çözün

Cesur kıyafetine yorum yağdı! ''Bir şey giymeseydin''

Cesur kıyafetine yorum yağdı! ''Bir şey giymeseydin''

Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum

Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler!

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler!

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

AK Partili eski başkanın kardeşi öldürüldü

AK Partili eski başkanın kardeşi öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.