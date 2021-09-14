Korkunç! Faroe Adaları'ndaki çocuklar 1500 yunusun katledilmesini izledi

Norveç ile İzlanda'nın arasında bulunan Faroe Adaları her yıl olduğu gibi bu yıl da adına festival dedikleri dehşet görüntüleri gündeme geldi.

1500'e yakın yunusun öldürüldüğü festivalde bu rakamın bugüne kadarki en yüksek ölüm olduğu belirtildi. 1584 yılından beri süregelen gelenekte, en fazla balina ve yunusun 430 ile 2013 yılında katledildiği kayıtlara geçmişti.

''KABUS ARTIK BİTSİN''

Aktivist grup Sea Shepherd tarafından sosyal medyaya yüklenen videolarda yunusların kana bulanmış görüntüleri yürek burkarken, Sea Shepherd genel müdürü Jeff Hansen, ''Bu gruba 2007 yılında katıldım ve bu zamana kadar gördüğüm en korkunç ve en şok edici görüntüler bu yıla ait. yıllık avın sona ermesi için çağrıda bulunuyorum. Bu kadar acımasız, kalpsiz, barbarca eylemi görmekten midem bulanıyor. Bu kabus artık bitsin'' dedi.

Yunusların katledilişini çocukların da izlediği görüldü. Hansen, özellikle çocukların kan dökülmesine tanık olmasından endişe duyduğunu da söyleyerek, ''Bu şiddet içerikli görüntüler çocukların izlememesi gereken korku filmlerinden bile daha tehlikeli. Bu tür iğrenç canavarca davranışların yeryüzünde hiçbir sınıflandırması yok. Bu genç masum beyinler üzerindeki etkilerini düşünebiliyor musunuz?'' şeklinde konuştu.

BİNLERCE YILLIK KATLİAM

"Grindadrap" olarak bilinen yunus ve balina katliamı, "balinaların öldürülmesi" olarak tercüme edilebilir. Sea Shepherd, 1980'lerden beri avlanmaya karşı kampanya yürütüyor. Grindadrap muhtemelen 1200 yıl öncesine dayanıyor.

