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Korkunç görüntüler! Anne şiddet uyguladı, baba kaydetti... Sınır dışı edilecek

28.07.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy meydana gelen korkunç olayda bir annenin çocuğuna tekme ve yumruk savurduğu anlar baba tarafından anbean kaydedildi. yabancı uyruklu Abdurrahman Ş., karısının bu anlarını görüntüleyip polise şikayette bulundu. Kadın gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Korkunç görüntüler! Anne şiddet uyguladı, baba kaydetti... Sınır dışı edilecek

Arnavutköy'de yaşayan Suriyeli Abdurrahman Ş. karısı Nour K.'nın, çocuklarına uzun süredir şiddet uyguladığından şüphelendi. Abdurrahman Ş., çocukları Lamar Ş. (7) ve Leyan Ş.'nin (6), anneleri Nour K. tarafından darbedildiği anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Çekilen görüntülerde Nour K.'nın çocuğuna bağırarak tokat attığı, saçından çektiği ve tekmelediği; aynı anlarda da görüntüleri çeken eşi Abdurrahman Ş. ile tartıştığı görülüyor.

SINIR DIŞI EDİLECEK

O anlarda karısına müdahale etmeyen Abdurrahman Ş. çektiği görüntüler ile emniyete giderek şikayette bulundu. Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler 25 Temmuz Pazartesi günü saat 20.40 sıralarında Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde oturan Nour K.'yı evinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu Nour K. daha sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy
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