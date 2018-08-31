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Korkunç iddia: Çin, 1 milyon Müslümanı kamplarda tutuyor

DÜNYA HABERLERİ  | 31.08.2018 13:38 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanları, Çin'in Müslüman Uygur halkı için kurduğu iddia edilen siyasi eğitim kampları konusunda kaygılarını ifade ettiler ve terörle mücadele bahanesiyle tutuklanan kişilerin serbest bırakılmasını istediler.

Korkunç iddia: Çin, 1 milyon Müslümanı kamplarda tutuyor

BM'nin, Irk Ayrımcılığıyla Mücadele Komitesi, tahminlerine göre 1 milyon kadar Uygur'un Çin'in batısındaki Sincan vilayetinde istem dışı ve yasalara aykırı olarak gözaltında tutulduğunu açıkladı.

Çin, Sincan'da gözaltı kampları bulunduğu iddialarını hiçbir zaman doğrulamıyor.

Çin, İslamcı ve ayrılıkçı militanların Sincan'da ciddi bir güvenlik tehdidi ve çoğu Müslüman olan Uygur azınlık ile Çinli Han çoğunluk arasında gerilim yarattıklarını söylüyor. Çin makamları son iki yılda Sincan'daki güvenlik ve kontrol önlemlerini artırdılar. Muhalifler, polis kontrol noktaları, siyasi ıslah merkezleri ve toplu DNA tespitleri gibi uygulamalar içeren bu uygulamaları sıkı yönetim koşullarına benzetiyorlar.

Ancak BM komitesi, "Çin mevzuatında terörizm için kullanılan kesinlikten uzak tanımlamaları ve aşırı eylemler ile ayrılıkçılık için getirilen belirsiz ifadeleri eleştirdi.

Komite, "Bu tanımlar haklarını barışçı biçimde kullanan kişilere karşı kullanılabilir ve Uygurlar, Budistler, Tibetliler ve Moğollar gibi etnik ve dini azınlıkların 'kriminal profillerinin' oluşturulmasını kolaylaştırabilir" dedi.

BM uzmanları raporun sonuç bölümünde şöyle dediler:

"Çok sayıda Uygur'un ve başka Müslüman azınlık üyelerinin terörizim ve dinsel aşırılıkla mücadele bahanesiyle uzun süre kimseyle görüştürülmeden, iddianame hazırlanmadan ya da mahkeme önüne çıkarılmadan gözaltında tutuldukları yolundaki çok sayıda haber ciddi kaygı yaratmaktadır."

Komite, raporda belirtilen önemli sorunlar konusunda Çin'in bir yıl içinde bir yanıt hazırlamasını da istedi.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
İYİ YAPIYORLARR...HER TÜRLÜ PİSLİK BUNLARDAN ÇIKIYOR ZATEN...
Tanrım esaret altındaki Doğu Türkistan vatanındaki kardeşlerimize yardım etsin.
Madem ticari anlaşmamız var çin le,söyleyelim de bıraksınlar dindaşlarımızı.
Bu olay yenimi çıktı, yılardır var olan bir durumu şimdi ortaya atması Amerikanın kendinden uzaklaşan Türkiye'nin Çin ve Rusya ile yapacağı ittifaka yönelik önlem alma çabasıdır.
Ak bok, kara bok sonuçta ikisi de bok! Amerika ne zaman sıkışsa Çin’i sıkıştırmak için gündeme getiriyor Uygur Türklerini! Sonrasında istediğini alınca umurunda olmuyor ölen, ezilen Türkler! Aslında istediği de bu: Türklerin ezilmesi, ölmesi… Bunca zamandır duyarlı Trük Milliyetçileri yazılarında yazıp, sosyal medyada paylaşırken Uygur Türklerinin durumunu, ne yazık kı Müslüman geçinen gazetecilerimizden, halkımızdan ses yok!! Daha kötüsü görüntüde Milliyetçi geçinen kişilerin çoğundan ses seda yok!!
adamlar ülkelerinin güvenliğini, geleceğini tehlikeye atmıyor. bizde ise öso,nusra gibi teröristler sınır kapılarından evinin bahçesine geçer gibi girip çıkıyorlar. ortalık terörist kaynıyor. bunun cezasını çekmezmiyiz ? tabiiki de çekeceğiz. ama yönetenlerin umurundamı maalesef değil zaten ortamı hazırlayanlar onlar
ABD yine iş başında. Türkiye ile Çin yakinlasmaya başladı. Çin ile kredi ve yeni anlaşmalar yapıldı ya...
100 bin arap kırması filistinli için alayının rabia olduğu sözde Türk devleti utansın
İŞİN İÇİNDE ABD VARSA ...KESİNLİKLE İNANMAYIN...DEMOKRASİSİ BELLİ...GAYESİ BELLİ ARTIK HALKLAR UYANDI...O AYAKLARDAN PAÇA OLMAZ...EN BÜYÜK UYGUR TÜRKLERİ SAVUNUCUSU...ABD YAŞIYOR,,,YEMEZLER...
Biryerde müslüman varsa orda %99 müslüman haksızdır.
Arkadaş bu müslümanları neden bir allahın kulu sevmiyor. Bu kadar nefret edildiğine göre müslümanların oturup, biz nerde hata yapıyoruz diye düşünmeleri lazım.
Çin çinliliğini yapıyor,biz ne yapıyoruz peki.Devletler arasındaki dostluk menfaat ilişkisine dayalıdır.Bunu bilelim önce. Haberi okuyan çin müslümanlarıının ve uygurların bizimle başka bir bağı olmadığını zanneder.Oysaki orası haberde belirtildiği gibi emperyalist çinin oraya verdiği ad olan sincan mincan değildir DOĞU TÜRKİSTANDIR.Cehaletimize,ilgisizliğimize bakınki oraya çinin verdiği isimleri peşin peşin kabuulleniyoruz.Öyleki bir de çin tarafatarı milliyetçilerimiz var pardun ulusalcılarımız. Y Allah D:Türkistan,Türkmeneli,Kırım,Karabağ ve Balkanlardaki soydaşlarımıza istiklali nasip et
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