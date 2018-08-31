Korkunç iddia: Çin, 1 milyon Müslümanı kamplarda tutuyor

BM'nin, Irk Ayrımcılığıyla Mücadele Komitesi, tahminlerine göre 1 milyon kadar Uygur'un Çin'in batısındaki Sincan vilayetinde istem dışı ve yasalara aykırı olarak gözaltında tutulduğunu açıkladı.

Çin, Sincan'da gözaltı kampları bulunduğu iddialarını hiçbir zaman doğrulamıyor.

Çin, İslamcı ve ayrılıkçı militanların Sincan'da ciddi bir güvenlik tehdidi ve çoğu Müslüman olan Uygur azınlık ile Çinli Han çoğunluk arasında gerilim yarattıklarını söylüyor. Çin makamları son iki yılda Sincan'daki güvenlik ve kontrol önlemlerini artırdılar. Muhalifler, polis kontrol noktaları, siyasi ıslah merkezleri ve toplu DNA tespitleri gibi uygulamalar içeren bu uygulamaları sıkı yönetim koşullarına benzetiyorlar.

Ancak BM komitesi, "Çin mevzuatında terörizm için kullanılan kesinlikten uzak tanımlamaları ve aşırı eylemler ile ayrılıkçılık için getirilen belirsiz ifadeleri eleştirdi.

Komite, "Bu tanımlar haklarını barışçı biçimde kullanan kişilere karşı kullanılabilir ve Uygurlar, Budistler, Tibetliler ve Moğollar gibi etnik ve dini azınlıkların 'kriminal profillerinin' oluşturulmasını kolaylaştırabilir" dedi.