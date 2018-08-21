Korkunç işkencenin görüntüleri ortaya çıktı!

Esenyurt'ta 29 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen olayda babasına ait cep telefonu dükkanında çalışan Servat Mervan, yolda yürürken yanına yaklaşan bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. Bir gün sonra Servat Mervan'ın ailesini arayan bir kişi talihsiz gencin işkence edilirken çekilen videolarını göndererek 50 bin dolar istedi. Talihsiz gencin babasının polise başvurması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Gasp Büro Amirliğine bağlı Rehine kurtarma ve müzakare timi polisleri yaptıkları incelemede Servat Mervan'ın kaçırıldığı aracın kiralık olduğunu tespit etti. Polis otomobili kiralayan kişiyi tespit ederek peşine düştü. SUÇ ORTAĞI KADINI 2 SAAT BOYUNCA REHİN ALDI



Kısa süre sonra şüphelinin izi Küçükçekmece'de bulundu. Polis şüpheli Musab E.'yi yakalamak için operasyon düzenledi. Ancak karşısında polisleri gören şüpheli yanında bulunan suç ortağı olan Ela Y.(20)'yi rehin alarak binanın çatısına çıktı. Hem kendisini hem de kadını öldüreceğini söyleyen şüpheli 2 saat boyunca polise direndi. Ancak daha sonra polisler tarafından etkisiz hale getirilen Musab E. ile rehin aldığı suç ortağı Ela Y. gözaltına alındı.

KAÇIRILAN GENÇ KURTARILDI



Şüphelinin gösterdiği başka bir evde yapılan aramada kaçırılan Servat Mervan bulunarak kurtarıldı. Şüphelinin yanında bulunan iki kişinin ise polisler gelmeden kaçtıkları öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ailesine kavuştuktan sonra ifade veren genç, şüphelilerin kendisine işkence yaptıklarını söylerken, gözaltındaki kadını kullanan şebeke üyelerinin bazı erkeklere de şantaj yaptıklarını iddia etti. Polis bu konuyla ilgili ayrı bir soruşturma açtı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. İŞKENCEYİ ÇEKİP AİLEYE GÖNDERMİŞLER



Öte yandan kaçırılan gencin önce yardım istediği görüntüler daha sonra işkenceye uğradığı görüntüleri cep telefonuyla çekilerek aileye gönderildiği ortaya çıktı. Görüntülerde gencin tüm yalvarmalarına rağmen zanlıların işkenceye devam ettiği görülüyor. "50 BİN DOLAR FİDYE İSTEDİLER"



Olayın ardından emniyete gittiklerini belirten baba Faysal Marvan, “Pazar gecesi 23.00 gibi işten çıkıp kuaföre gidiyor, 23.30'da annesi ile telefon ile konuşuyor, geleceğini söylüyor. Ancak bir daha aradığımızda bir daha haber alamadık. Saat 24.00'ten sonra bize hiçbir haber gelmedi. Sabah da güvenlik kameralarını kontrol ettik. Polise kayıp başvurusu yaptık. Polis aramalarını sürdürdü ama sonuç alamadı. Bir hafta oldu hiç haber alamadık. Ben karakola söyledim, kaçıran kişiler, çocuğumu almam için benden 50 bin dolar fidye istediler" dedi.