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  4. Korkunç kaza! 2 araç kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Korkunç kaza! 2 araç kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

18.10.2023 21:46 | Son Güncelleme:
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde karşı yönlerden gelen iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! 2 araç kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tufanbeyli Karayolu Sultansuyu mevkisinde meydana geldi. Seyir halinde olan Ayten Koca yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Batuhan Yıldız yönetimindeki otomobille çarpıştı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan Ahmet Koca, Ayten Koca, Şule Güleryüz, Necati Çağrı Koca, Binali Altun, Ertan Ataş ve Batuhan Yıldız yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ve özel araçlarla Saimbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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trafik kazası Adana

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