Korkunç kaza! Anne ve kızını hayattan kopardı... 4 yaralı

Feci kaza, akşam saatlerinde Ankara- Polatlı yolu Yenidoğan mevkisinde meydana geldi. Murat Yolartıran yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 YARALI

Melek Yolartıran ile kızı Bilge Yolartıran kazay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Murat Yolartıran ve otomobildeki Ahsen Yolartıran, Gülbahçe Yolartıran ve Salibey Yolartıran ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Anne ve kızının cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)



