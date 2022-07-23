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  4. Korkunç kaza! Anne ve kızını hayattan kopardı... 4 yaralı

Korkunç kaza! Anne ve kızını hayattan kopardı... 4 yaralı

23.07.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada anne-kız yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Korkunç kaza! Anne ve kızını hayattan kopardı... 4 yaralı

Feci kaza, akşam saatlerinde Ankara- Polatlı yolu Yenidoğan mevkisinde meydana geldi. Murat Yolartıran yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

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2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 YARALI

Melek Yolartıran ile kızı Bilge Yolartıran kazay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Murat Yolartıran ve otomobildeki Ahsen Yolartıran, Gülbahçe Yolartıran ve Salibey Yolartıran ise yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Anne ve kızının cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara Polatlı
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