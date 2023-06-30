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Korkunç kaza! Çim biçme makinesi bıçağı adamın penisini kesti... Her satırı kan dondurucu!

30.06.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland'da bir bahçıvanın başına korkunç bir iş kazası geldi. Talihsiz adam çimleri biçtiği esnada bıçağın makineden kopup penisini kesmesi sonucu kan kaybından hayatını kaybetti... İşte her satırı kan dondurucu olayın detayları!

Korkunç kaza! Çim biçme makinesi bıçağı adamın penisini kesti... Her satırı kan dondurucu!

Çarşamba günü Tayland'ın kuzeydoğusundaki bir orman parkında pantolunu ve bacakları kana bulanmış halde bulunan 39 yaşındaki adamın kan kaybından öldüğü ortaya çıktı. Polis başlattığı soruşturmayla korkunç kazanın detaylarını ortaya çıkarttı.

BİR ANDA KANLAR İÇERİSİNDE KALDI...

Çimleri biçtiği sırada makineden kopan bıçağın penisine isabet etmesi sonucu kanlar içerisinde kalan adam yere yığıldı.

Polis olay yerinde yaptığı inceleme sonrası adamın ölüm nedenini belirleyebilmek pantolonunu çıkarttı. Bu sırada kopan bıçağın adamın penisine isabet ettiği anlaşıldı. Öte yandan adama isabet eden bıçağın da kırıldığı fark edildi.

İnceleme sonrası adamın penisinin kesildiği ve sol kasığında derin bir yaranın olduğu fark edildi.

Park yöneticisi tarafından Tayland polisine verilen ifadede, talihsiz adamın çimleri biçmekle görevlendirilen 39 yaşındaki bir adam olduğu öğrenildi.

ÖLDÜĞÜ GÜN İŞTEN AYRILACAKMIŞ

Park müdüründen aktarılan bilgiye göre, adamın 28 Haziran'da işe başladı ve öldüğü gün de işten ayrılacaktı.

Öte yandan olay sonrası kanlar içerisinde yere yığılan talihsiz adamın, uzun bir süre sağlık ekiplerinin gelmesini beklediği öğrenildi.

İŞİNİ DAHA HIZLI BİTİRMEK İÇİN...

Diğer park görevlilerinden yapılan açıklamada, adamın işini daha hızlı bitirebilmek için metal bıçak kullanmayı tercih ediyordu.

Görevlilerden birinin, birçok kez bu tür bıçakları kullanmaması yönünde adamı uyardığı öğrenildi.


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