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Korkunç kaza! Kontrolden çıkan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

01.11.2021 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden servis minibüsüne akaryakıt tankeri çarptı. Beton bariyere çarpan minibüs kaza sonrası devrildi. Sürücü hayatını kaybetti. akaryakıt tankerinin sürücüsü ise kazayı yaralı olarak atlatabildi.

Korkunç kaza! Kontrolden çıkan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muammer Evci (49) idaresindeki servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çaptı. Kaza yapan minibüsü fark etmeyen İ.K. yönetimindeki akaryakıt tankeri ise, önce minibüse çarptı daha sonra ise refüje çıkarak durabildi. Kazanın şiddetiyle servis minibüsü yola savrulan servis minibüsü devrildi. Kazada servis minibüsü ve akaryakıt tankerinin sürücüleri araçlarında sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüleri sıkıştıkları yerden çıkarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçlarından kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Sağlık ekiplerinin yaptığı tetkiklerin ardından servis minibüsünün sürücüsü Muammer Evci’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Akaryakıt tankeri sürücüsü ise ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Evci’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
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