Korkunç kaza! Kontrolden çıkan TIR üst geçidin ayağına çarptı... Sürücü hayatını kaybetti

Feci kaza, saat 15.30 sıralarında Üçyol mevkindeki akıllı kavşakta meydana geldi. Cafer Kaya'nın kullandığı TIR direksiyon hakimiyetini henüz belirlenemeyen bir nedenle kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, üst geçide çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İtfaiye ekibi sürücü Kaya’yı TIR’dan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cafer Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Kaya’nın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)



